Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Gruppe von Teenagern schaut in die Kamera - Selfie
Symbolbild: StockPlanets / E+ / getty Images

truestory 2026 – fünf Abende voller Musik, Fragen und Glauben

Kongresse & Events

Im März 2026 läuft der evangelistische Livestream „truestory“ auf YouTube. Moderieren werden Kira Geiss und Tim Guttenberger. Im Studio mit dabei: die O’Bros.

proChrist hat das Moderationsteam für den truestory-Livestream 2026 bekanntgegeben: Kira Geiss und Tim Guttenberger führen vom 17. bis 21. März durch die interaktive Veranstaltung auf YouTube. Die Miss Germany 2023 und Guttenberger sprechen mit Gästen über die großen Fragen junger Menschen und die Rolle des christlichen Glaubens. Das christliche Rap-Duo O’Bros, das 2020 und 2023 den Stream moderierte, ist diesmal als Studiogast dabei.

- Werbung -

Der Livestream soll mehr sein als nur eine Sendung: Über eine App können Jugendliche Fragen stellen und direkt mit den Studiogästen interagieren. Hunderte Jugendgruppen in Deutschland veranstalten eigene truestory Nights, heißt es in der Pressemitteilung. „An jedem Abend gibt es bewegende Lebensgeschichten, Raum für echte Fragen und Deep Talk über die Themen, die junge Menschen beschäftigen“, versprechen die Veranstalter. „Identität, Gerechtigkeit, Sicherheit, Liebe und ein gelingendes Leben. Im Zentrum steht die Frage: Was hat Jesus damit zu tun?“

truestory ist eine Teenager-Evangelisation von proChrist, die Gemeinden und Jugendgruppen unterstützt, ihre Freunde zu Jesus einzuladen. Der Veranstaltungszeitraum reicht vom 16. Februar bis 29. März 2026. Neben dem Livestream gibt es auch Live-Events mit Evangelisten vor Ort.

Glaube? So kannst du bei Gen Z Interesse wecken
truestory 2026: Teenagern Jesus näherbringen

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.