truestory 2026 – fünf Abende voller Musik, Fragen und Glauben

Im März 2026 läuft der evangelistische Livestream „truestory“ auf YouTube. Moderieren werden Kira Geiss und Tim Guttenberger. Im Studio mit dabei: die O’Bros.

proChrist hat das Moderationsteam für den truestory-Livestream 2026 bekanntgegeben: Kira Geiss und Tim Guttenberger führen vom 17. bis 21. März durch die interaktive Veranstaltung auf YouTube. Die Miss Germany 2023 und Guttenberger sprechen mit Gästen über die großen Fragen junger Menschen und die Rolle des christlichen Glaubens. Das christliche Rap-Duo O’Bros, das 2020 und 2023 den Stream moderierte, ist diesmal als Studiogast dabei.

- Werbung -

Der Livestream soll mehr sein als nur eine Sendung: Über eine App können Jugendliche Fragen stellen und direkt mit den Studiogästen interagieren. Hunderte Jugendgruppen in Deutschland veranstalten eigene truestory Nights, heißt es in der Pressemitteilung. „An jedem Abend gibt es bewegende Lebensgeschichten, Raum für echte Fragen und Deep Talk über die Themen, die junge Menschen beschäftigen“, versprechen die Veranstalter. „Identität, Gerechtigkeit, Sicherheit, Liebe und ein gelingendes Leben. Im Zentrum steht die Frage: Was hat Jesus damit zu tun?“

truestory ist eine Teenager-Evangelisation von proChrist, die Gemeinden und Jugendgruppen unterstützt, ihre Freunde zu Jesus einzuladen. Der Veranstaltungszeitraum reicht vom 16. Februar bis 29. März 2026. Neben dem Livestream gibt es auch Live-Events mit Evangelisten vor Ort.