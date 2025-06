truestory 2026: Teenagern Jesus näherbringen

Mit truestory will proChrist Gemeinden dabei helfen, jungen Menschen den Glauben näherzubringen.

Ab sofort können sich Gemeinden, Vereine und Jugendgruppen als Veranstaltungsorte für truestory anmelden, heißt es in der Pressemitteilung. Während des Aktionszeitraums vom 16. Februar bis 29. März 2026 werden Veranstaltende dabei unterstützt, eine evangelistische Jugendwoche zu organisieren. Das Programm unter dem Motto „About Jesus. About Us.“ richte sich an 13- bis 18-Jährige und sei damit auch für die Konfirmandenarbeit eine „große Chance“.

- Werbung -

„Immer wieder begegnet Jesus bei truestory Jugendlichen, die bisher nicht in einer Kirche oder Gemeinde zu Hause sind“, sagt Julia Garschagen, die truestory seit 2017 gemeinsam mit Kai Günther ehrenamtlich leitet. „Sie können ihre kritischen Fragen einbringen und merken: Glaube ist tragfähig.“

Mehrere Veranstaltungsvarianten

Im Zentrum aller Veranstaltungen steht laut Pressemitteilung die Frage, wie Jesus das Leben von jungen Menschen verändert. Die verschiedenen Formate seien für unterschiedliche Gemeindehintergründe attraktiv und ermöglichen es auch wenigen Mitarbeitenden, eine Veranstaltung zu organisieren.

Die „truestory Nights“ bestehen aus einem Auftaktabend für Mitarbeitende und fünf Abenden für junge Menschen. Veranstaltungsorte können zwischen einem dialogischen Gesprächsformat, einem Bühnenprogramm und einem YouTube-Livestream, der vom 16. bis 21. März zentral übertragen wird, wählen.

Für die Bühnen- und Dialog-Variante bietet truestory laut eigenen Angaben einen Pool mit rund 150 Speakerinnen und Speakern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in die Veranstalterorte kommen. Beim Stream gebe es an jedem Abend eine Mischung aus biografischen Erfahrungsberichten, gemeinsamem Lesen in der Bibel und Raum für Fragen der Jugendlichen. Diese können sich direkt über ihr Handy beteiligen und live ihre Fragen stellen.

- Werbung -

Anmelden können Veranstalter sich auf der Homepage von truestory. Bis zum 30.09.25 gibt es einen Frühbucherrabatt.

truestory (früher JESUSHOUSE) ist ein evangelistisches Jugendprojekt von proChrist e.V. und wird laut Angaben des Vereins von einem Leitungskreis und einer Projektgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Jugendverbände organisiert.

Weiterlesen: