5 Impulse für mehr Evangelisation in der Jugendarbeit

Erfolgreiche Evangelisation geschieht nicht zwingend durch begabte Redner, toll gestaltete Insta-Posts und imposante Events. Stattdessen komme es darauf an, das Potenzial der Jugendlichen zu nutzen, schreibt Jan Edler, Projektreferent bei der Jugendevangelisation truestory, in einem Artikel für den Blog Mr. Jugendarbeit. „Wenn Evangelisation zu einem Lebensstil, zu einer DNA werden soll, dann ist die gelebte Kultur in einer Jugendarbeit entscheidend.“ Dafür müssten fünf Bedingungen erfüllt werden:

Mach den Jugendlichen keinen (Leistuns-)Druck Schaffe Raum, offen von Erlebnissen zu erzählen Präge eine verständliche Sprache Finde einfache Möglichkeiten, das Evangelium zu erklären Konkrete Aktionen nutzen

Weiterlesen im Blog von Mr. Jugendarbeit.