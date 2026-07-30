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The Chosen: Teaser zu Staffel 6 veröffentlicht

KulturMedien

Im November startet die sechste Staffel der Jesus-Serie „The Chosen“. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer.

Staffel 6 zeigt die Ereignisse um die Kreuzigung Jesu. Die Staffel werde „supergroß“, hatte Regisseur Dallas Jenkins im Februar auf dem Fan-Event „ChosenCon“ versprochen. „Sie ist die größte, die wir jemals gedreht haben.“ Die vorletzte Staffel der Serie startet am 15. November beim Streamingdienst Amazon Prime. Als Finale der vorletzten Staffel gibt es zu Beginn des nächsten Jahres einen Spielfilm.

Der deutschen Fassung des Teasers ist eine Trigger-Warnung vorangestellt. Der Trailer sei für Kinder nicht geeignet, heißt es.

Teaser-Trailer (Vorsicht: Gewaltdarstellungen!)

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