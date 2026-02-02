Über 500 Angebote: SPRING 2026 präsentiert Programm

Bekannte Künstler, tiefgehende Impulse und ganz viel Gemeinschaft: Das Festival SPRING 2026 lädt zum Auftanken ein. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Bibelarbeiten aus drei Perspektiven.

Die Evangelische Allianz hat das Programm für das SPRING-Festival 2026 (6. bis 11. April) vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem YADA Worship, Ana Hoffmeister, Arno Backhaus, Jörg Dechert, Yassir Eric, Arne Kopfermann, Andreas Malessa, Johanna Weddigen, Samuel Harfst, Jürgen Werth – und MJ Deech. Festival-Vorsitzender Armin Jans betont die musikalische Vielfalt: „Dass auf einem Festival Jürgen Werth und MJ Deech auftreten, ist schon etwas Besonderes.“

Insgesamt stehen mehr als 500 Programmpunkte „für alle Generationen“ zur Auswahl. Vormittags finden Andachten, humorvolle Tagesstarts und zielgruppenspezifische Angebote statt. Nachmittags folgen Workshops, Sport- und Kreativangebote. Abends erwarten die Besucher Konzerte, Interviews mit besonderen Lebensgeschichten und Mitmachaktionen. Ein besonderes Format soll die Bibelarbeiten bei SPRING prägen: Jeder Text wird aus drei Perspektiven betrachtet. Teams aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen gestalten die Einheiten gemeinsam.

Laut Veranstalter gibt es bereits über 2.400 Anmeldungen. Über 3.000 Teilnehmende werden erwartet. Bis zum 15. Februar gilt ein vergünstigter Frühbucherrabatt.

SPRING findet seit 1998 jährlich in der Woche nach Ostern statt und möchte einen Ort schaffen, an dem Christinnen und Christen aller Generationen auftanken können – „für Körper, Kopf und Seele“.