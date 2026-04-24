Wenn die Halle zu klein wird: Zehn Jahre „Praise United“

„Praise United“ bringt Menschen aus ganz Sachsen zum gemeinsamen Lobpreis zusammen – mittlerweile so viele, dass ein Ortswechsel ansteht.

Rund 1.400 Besucherinnen und Besucher erwartet das Team von „Praise United“ am Samstag (25. April) zum zehnjährigen Bestehen in der Neveon Arena in Burkhardtsdorf am Nordrand des Erzgebirges. Was als kleines Projekt von FSJlern mit rund 50 Teilnehmenden begann, hat sich innerhalb eines Jahrzehnts zu einer der größten christlichen Lobpreisveranstaltungen in Ostdeutschland entwickelt. Über 100 Ehrenamtliche engagieren sich zweimal im Jahr in den Bereichen Organisation, Technik, Musik und Seelsorge. Das „Problem“: Die Arena in Burkhardtsdorf ist mittlerweile zu klein. Ab Oktober 2026 zieht die Veranstaltung deshalb in die größere Messe Chemnitz um, heißt es in einer Pressemitteilung.

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„Praise United“ ist als generationsübergreifende Veranstaltung konzipert, so die Veranstalter. Neben dem Lobpreisabend gibt es ein eigenes einstündiges Kinderprogramm mit Theater, Spielen und Tanz. Die Atmosphäre reicht von stillen, andächtigen Momenten bis hin zu konzertähnlichen Elementen. Im Mittelpunkt steht dabei das Kreuz über der Bühne – als bewusst gesetztes Symbol für den „inhaltlichen Kern“ der Veranstaltung.

Die Veranstaltung am 25. April beginnt mit dem Kinderprogramm um 18 Uhr. Um 19 Uhr startet der Lobpreisabend. Veranstaltet wird das Event vom Glaubens- und Lebenszentrum Insel aus Adorf sowie der Evangelischen Jugend.

Impressionen von „Praise United“:

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