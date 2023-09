Silbermedaillen-Gewinnerin Olyslagers: „Jesus hat in meinem Herzen die Liebe geweckt“

Die Australierin Nicola Olyslagers ist eine erfolgreiche Hochspringerin. Sie sagt: Der Sport biete ihr eine Plattform, um „die Liebe Gottes bekannt zu machen“.

Die australische Leichtathletin Nicola Olyslagers, die im Hochsprung mit 2,02 Metern den Ozeanienrekord hält und gerade bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) die Bronzemedaille gewann, erklärte in einem Post auf Instagram, dass der Glaube an die Auferstehung Jesu ihrem Leben Hoffnung und Perspektive gibt.

- Werbung -

Zu einem Foto, dass sie nach ihrem Erfolg bei der WM mit der australischen Flagge zeigt, schrieb die 26-Jährige, dass es ihrer Meinung nach „Gnade über Gnade“ sei, ein solches Niveau zu erreichen. Es sei eine Ehre, auf Jesus vertrauen zu können. Dazu erklärte Nicola Olyslagers, die bis zu ihrer Hochzeit im Jahr 2022 unter ihrem Mädchennamen McDermott antrat:

„Die Hoffnung der Auferstehung besteht darin, dass das Ende nie das Ende der Geschichte ist. Es gibt eine Zuversicht auf die Dinge, die noch kommen werden.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nicola Olyslagers (@nicolalmcdermott)

Im Vorfeld der WM postete die Hochsprung-Zweite der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ein Foto von sich beim Training. Dazu schrieb sie:

„Der letzte Monat war eine Ansammlung von Training, Ruhe und Träumen mit Gott.“

Sie sei nun gespannt, was sich bei der anstehenden Weltmeisterschaft ergeben wird. Dazu setzte die Leichtathletin folgenden, sie motivierenden Bibelvers aus dem 1. Korintherbrief (1 Kor 16,13-14): „Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! 14 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“

Auf ihrer Internetseite hat Nicola Olyslagers eine eigene Rubrik zu ihrem Glauben angelegt, in der sie erklärt, dass es in ihrem Streben nach sportlichem Erfolg einen Perspektivwechsel gegeben habe, „als ich erkannte, dass keine Goldmedaille meinem Herzen dauerhafte Zufriedenheit verschaffen kann“. Sie habe entdeckt, dass Zufriedenheit nicht in einer Leistung zu finden sei, sondern in einer Person: Jesus Christus.

Weiter teilt sie mit, dass die Entscheidung, in Beziehung mit Jesus zu leben und ihm zu folgen, jeden einzelnen Tag ihres Lebens beeinflusse. Dazu erklärt sie:

„Diese Entscheidung hat in meinem Herzen die Liebe geweckt, seinen Willen zu tun und das Evangelium in jeder Nation, jedem Stadion, jeder Schule, Kirche und Gemeinde, die ich besuche, bekannt zu machen.“

Der Hochsprung biete ihr eine internationale Plattform, „um die unvoreingenommene, beständige Liebe Gottes bekannt zu machen“.

Auch mit zwei Tattoos auf der Innenseite ihrer Arme verleiht sie ihrem Glauben mit einem Kreuz und dem Spruch „FOR HIS GLORY“ Ausdruck. Zudem hat sie, wie die evangelische Nachrichtenagentur IDEA berichtet, mehrere Tattoos mit Bibelstellen, darunter einen Vers aus 1. Johannes 4,18: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.“

Quellen: instagram.com (1), instagram.com (2), nicolamcdermott.com, idea.de