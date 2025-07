Zelten und Freiluftbeichten: 500.000 junge Pilger in Rom

Jugendliche reisten aus 146 Ländern nach Rom: Die Jugendwallfahrt gilt als größte Veranstaltung im Heiligen Jahr.

Nach dem Eröffnungsgottesdienst des Jubiläums für die Jugend am Dienstagabend hielt Papst Leo XIV. eine spontane Ansprache auf dem Petersplatz in Rom. Er rief die Jugendlichen der Welt dazu auf, sich für den Frieden einzusetzen: „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.“

- Werbung -

Laut Vatican News kamen rund 120.000 Jugendliche auf den Platz und die angrenzende Via della Conciliazione. Unter lautem Jubel und Gesang war der Papst nach der Messe auf den Platz gefahren, um die Jugendlichen persönlich in Rom zu begrüßen. „Jeder einzelne von euch ist der Samen der Hoffnung in der Welt“, sagte er.

Jubeljahr 2025

Alle 25 Jahre feiert die Katholische Kirche das Heilige Jahr, auch Jubeljahr genannt. Die Wallfahrt der Jugendlichen gilt als die größte der Veranstaltungen im Heiligen Jahr. Bis zum Ende der Woche sind in Rom zahlreiche Veranstaltungen für die Jugendlichen geplant.

Am Montag und Dienstag wurde bereits zum Jubiläum der katholischen Influencer eingeladen. Täglich werden Gottesdienste gefeiert, außerdem sind Konzerte und Podiumsdiskussionen geplant. Am Freitag werden beim Freiluftbeichten am Circus Maximus etwa 1.000 Priester im Einsatz sein.

Der Höhepunkt des Jugendjubiläums bildet am Sonntag eine Papstmesse unter freiem Himmel im römischen Stadtteil „Tor Vergata“, wo eine Art Festivalgelände errichtet wurde. Am Vorabend will Leo dort mit den Jugendlichen ein Abendgebet sprechen.

- Werbung -

Viele der Teilnehmenden schlafen in Zelten oder im Schlafsack unter freiem Himmel. Zudem stehen in Rom Messehallen, Kirchengemeinden, Schulen und Gastfamilien für die jungen Leute zur Verfügung. Rund 1.000 Sicherheitskräfte sind in diesen Tagen im Einsatz, wie auch 3.000 Freiwillige des Katastrophenschutzes.