FeG-Frauentag: Sehnsucht nach Zugehörigkeit

Der FeG-Frauentag am 6. Mai in Marburg steht unter dem Motto „be.longing – SEIN. SEHNSUCHT. ZUGEHÖRIGKEIT.“. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach einem sicheren Ort. Dabei stehen diese drei Fragen im Fokus: „Wie schaffen es Frauen, in einen neuen Rhythmus der Leichtigkeit zu kommen? Wo entdecke ich meinen sicheren Ort und was bedeutet es zu sein? Und wie kann ich zum sicheren Ort für andere um mich herum werden?“

Als Referentin wurde Ana Hoffmeister eingeladen. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin, produziert Musik und spricht in ihrem Podcast „FutureFamily“ über die Zukunft der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Autorin Franziska Klein wird ihr neues Buch „Freundschaft – Schön. Schmerzhaft. Lebenswichtig.“ vorstellen. Der Eintritt ist frei.