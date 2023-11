Gebäude der Bibelgesellschaften in Gaza und Tel Aviv beschädigt

Bei Raketenangriffen sind die Gebäude zweier Bibelgesellschaften in Gaza und Tel Aviv beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Bei den Bibelgesellschaften handelt es sich um die Bibelgesellschaft in Israel und die Palästinensische Bibelgesellschaft. Das Büro in Gaza wurde durch einen Luftangriff beschädigt, während in Tel Aviv eine Rakete 100 Meter vom Gebäude der Bibelgesellschaft entfernt einschlug und ebenfalls erheblichen Schaden anrichtete. Das berichtet die britische Bibelgesellschaft auf ihrer Webseite. Bei den Luftschlägen sei niemand verletzt worden.

„Keine Zuflucht“ für Christen im Gazastreifen

Nashat Filmon, Geschäftsführer der palästinensischen Bibelgesellschaft, sagte, dass es für Christen im Gazastreifen „keine Zuflucht“ gebe. Die tausendköpfige christliche Gemeinde im Gazastreifen habe Schutz in zwei Kirchen gesucht. Beide gelten traditionell als Zufluchtsorte. Am 20. Oktober sei die griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt von einem israelischen Luftangriff getroffen worden, bei dem 18 Menschen, darunter auch Kinder, getötet wurden. Unter den Opfern sei auch eine lokale Mitarbeiterin der Caritas Jerusalem gewesen, teilte das deutsche Hilfswerk Caritas International in Freiburg mit. Die israelische Armee bestätigte, dass bei einem Angriff auf eine Hamas-Zentrale auch die Kirche getroffen worden sei.

„Die Christen, einschließlich unserer Mitarbeitenden, können nirgendwo hin“, sagte Nashat. „Sie werden nicht gehen. Diese Tage sind sehr hart. Wir beten, dass Gott Erbarmen hat und uns hilft, anderen Hoffnung zu geben. Das ist unser Gebet.“

Menschen in Israel suchen nach spirituellen Antworten

Victor Kalisher, Geschäftsführer der Bibelgesellschaft in Israel, leitet ein Team, das sowohl Bibeln und biblische Materialien als auch humanitäre Hilfe verteilt. Er sagte, dass die biblischen Materialien, die vor kurzem für die wachsende örtliche Kirche entwickelt wurden, nun von viel mehr Menschen gelesen und angefordert werden: „Wir sehen, wie sehr diese Materialien gebraucht werden, besonders jetzt, wo die Menschen sehr schwierige und beängstigende Zeiten durchmachen, besonders junge Menschen und Kinder. Die verheerende Situation treibt viele Menschen dazu, nach spirituellen Lösungen für das zu suchen, was geschehen ist und immer noch geschieht“, sagte er.