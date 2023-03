Gnadauer Verband wächst leicht

Der Gnadauer Gemeinschaftsverband hat erstmals Zahlen zu seiner Arbeit erhoben. Die Entwicklung sei „dynamisch“, sagt Generalsekretär Frank Spatz.

Der evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband erreicht durch Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen etwa 250.000 Menschen. Doppelt so viele sind es nach eigenen Angaben, wenn man Gästehäuser, Freizeiten, Konferenzen, Bildungsangebote und diakonische Dienste dazuzähle. Das hat die erste statistische Erhebung des Verbands ergeben. Der Verband beschäftigt demnach über 40.000 ehrenamtliche und 7.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 2.400 Orten. Mehr als die Hälfte der Mitgliedsverbände beschreiben ihre Arbeit laut Erhebung als „konstant“ (29 Prozent) oder „wachsend“ (26 Prozent).

„Die Gemeinschaftsbewegung lebt, und sie entwickelt sich sehr dynamisch“, sagt Generalsekretär Frank Spatz. Im Vergleich zur stark rückgängigen Zahl der Kirchenmitglieder sei das ein „positiver Befund“. Aktuell gebe es 190 Neubelebungs- und Neugründungsprojekte. 60 weitere Neugründungen seien in den nächsten fünf Jahren in Aussicht. Auch die Zahl der Studierenden ist laut der statistischen Erhebung seit 2016/17 konstant bzw. leicht wachsend. 822 Studentinnen und Studenten sind aktuell an den Ausbildungsstätten des Verbands eingeschrieben. (2017: 784)

Das Verhältnis der zu den jeweiligen Landeskirchen ist unterschiedlich. Fast die Hälfte (47 Prozent) aller Gemeinschaften arbeitet als eigenständige Gemeinden. 24 Prozent arbeiten teilweise stellvertretend mit eigener Kinder- und Jugendarbeit oder diakonischen Projekten, 19 Prozent sind rein ergänzend tätig – durch Kleingruppen, Bibelstunden und Hauskreise. Das Gesamtvolumen der Haushalte und Budgets der Werke, Verbände und Ausbildungsstätten beträgt etwa 440 Millionen Euro. Pro Jahr gehen rund 80 Millionen Euro Spenden ein.

Link: Pressemeldung des Gnadauer Verbands zur statistischen Erhebung