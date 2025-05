Im Livestream: pro verleiht „Goldenen Kompass“

Zu den Preisträgern zählen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und die frühere Miss Germany, Kira Geiss. Die Veranstaltung in Stuttgart (17. Mai, ab 18:30) wird live im Internet übertragen.

Die Christliche Medieninitiative pro würdigt mit dem „Goldenen Kompass“ Persönlichkeiten und Projekte, „die dazu beitragen, dass Themen um Kirche und Bibel sowie der christliche Glaube authentisch, inspirierend und konstruktiv in Medien dargestellt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Moderiert wird die 23. Ausgabe des „Goldenen Kompass“ in der Stuttgarter Filderhalle von ZDF-Moderator Tim Niedernolte.

Ausgezeichnet wird am morgigen Samstag unter anderem Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (Olympiasiegerin 2024 in Paris) „für ihr authentisches öffentliches Zeugnis über Jesus Christus in verschiedenen Medienformaten“. Zu den weiteren Preisträgern zählt der Journalist Tobias Haberl (Süddeutsche Zeitung) für sein Buch „Unter Heiden“. Der Nachwuchspreis geht an Kira Geiss, Miss Germany 2023, „für ihr öffentliches Zeugnis und Engagement für den christlichen Glauben durch ihre vielfältige Medienpräsenz“.

Sonderpreis: Berichterstattung über Israel

Außerdem würdigt pro Pastor Hans-Peter Mumssen und Angela Mumssen vom Christuszentrum Arche in Elmshorn für ihren täglichen Podcast und das Online-Angebot „Gedanken zur Tageslosung“. Die ZDF-Dokureihe „Tatort Israel“ erhält den Sonderpreis für „vorbildliche Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten.“

Die christliche Medieninitiative pro verleiht den „Goldenen Kompass“ seit 1989 etwa alle zwei Jahre. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen Jahre zählen unter anderem Markus Lanz, Günther Jauch, die Schauspieler Jan Josef Liefers und Heino Ferch, die Sängerin Ella Endlich oder die leitende Spiegel-Redakteurin Anna Clauß sowie die Macher des Filmes „Luther“.

50 Jahre Medieninitiative pro

Im Rahmen der Verleihung des Medienpreises „Goldener Kompass“ feiert die Christliche Medieninitiative pro auch ihr 50-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Christoph Irion hat die Anfänge Initiative als „Konferenz evangelikaler Publizisten“ in diesem Artikel beschrieben. In ihrem YouTube-Kanal hat die Medieninitiative zudem drei Videos zum Jubiläum veröffentlicht. Darin geht es um prägende Gestalten wie Bärbel Wilde, Wolfgang Baake und Margarete Hühnerbein.

Link: Zum Livestream (Samstag, 17. Mai, ab 18:30 Uhr)