„Miss Germany“ Kira Geiss: „Ich musste lernen, mich anzunehmen“

Die überzeugte Christin gewann den „Miss Germany“-Wettbewerb 2023. Nun blickt sie auf Phasen zurück, in denen sie kein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper hatte.

„Für mich war es ein Prozess, mich anzunehmen, so wie ich bin“, sagte Kira Geiss dem Evangelischen Pressedienst (epd). In ihrem Buch „Bittersüße Realität. Über mein Leben, Social Media und die Glamourwelt“ (adeo-Verlag Wetzlar), schildert sie zum ersten Mal, dass sie mit Essstörungen zu kämpfen hatte. „Sich gesund zu ernähren und Sport zu machen ist total lobenswert, aber sich wegen seines Esskonsums fertig zu machen oder sich zu zwingen, jede Woche fünfmal Fitness zu machen, um sich krampfhaft in ein Ideal zu pressen, wie ich das gemacht habe, ist einfach ungesund“, sagte sie.

Was ihr damals sehr geholfen habe, sich selbst anzunehmen, sei ihr christlicher Glaube, der ihr vermittle: „Ich bin geliebt. Ich bin gewollt, bin wunderschön geschaffen.“ Auch wenn es ihr mittlerweile richtig gut gehe, habe sie Freunde, die auf sie achtgeben und sie kritisieren, wenn sie beim Sport oder der Ernährung übertreibe.

Einfluss von Social Media – was ist echt?

Kritisch sieht sie den Einfluss von Sozialen Medien und der Unterhaltungsbranche auf junge Menschen. Dort werde oft eine perfekt inszenierte Version von Körpern gezeigt. „Und wenn man als Mädchen damit groß wird, ist man nicht mehr in der Lage zu filtern, was echt ist oder nur eine Illusion.“

Seit sie „Miss Germany“ geworden sei, habe sie gemerkt, dass vieles, das sie früher als echtes Leben wahrgenommen habe, nicht existiere. „Da ist die Morgenroutine einer Influencerin, die so nie stattfindet, sondern einfach nur für einen Werbekunden erfunden wurde. Und selbst bei mir wurden Bilder, die von mir aufgenommen wurden, anschließend so bearbeitet, dass ich auf manchen Magazin-Covern so makellos und perfekt aussah, dass ich manchmal selbst erschrocken bin.“

Sie nutze ihre Reichweite auf Instagram deshalb bewusst, um Bilder von sich zu posten, auf denen sie geschminkt, mit Filtern, aber auch ungeschminkt zu sehen ist. „Um auf die Unterschiede aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass ich wie jede andere auch mal müde aussehe oder einen schlechten Tag habe.“

Derzeit wohnt Kira Geiss, die in der Nähe von Ravensburg (Baden-Württemberg) aufgewachsen ist, in Magdeburg. Dort hat sie die Jugendgemeinde Eastside mitgegründet. Geiss ist gelernte Gestalterin für Visuelles Marketing und Jugendbeauftragte beim Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Im Februar kommenden Jahres beginnt sie eine Ausbildung zur Multimedia-Journalistin im Evangelischen Medienhaus in Stuttgart.