GROW-Conference: Persönlichkeit und Christsein weiterentwickeln

Teenager fit im Glauben machen – auch für ihre Arbeit als Gemeindemitarbeiter, darum geht es bei der GROW-Conference des Evangelischen Jugendwerks Württemberg (EJW).

Gemeinsam mit der Missionsschule Unterweissach veranstaltet das Evangelische Jugendwerk in Württemberg am 2. März die erste „GROW Conference.“ Das Angebot im Bürgerzentrum Waiblingen richtet sich vorrangig an jugendliche Mitarbeitende zwischen 14 und 17 Jahren, heißt es auf der Homepage. Ältere Mitarbeitende seien jedoch ebenfalls „herzlich willkommen“. Start der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Die GROW Conference soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, „durch Angebote in Kleingruppen, Lobpreis und geistlichen Input die Möglichkeit, Erfahrungen mit Gott zu machen und sich in ihrer Persönlichkeit und im Christsein weiterzuentwickeln“. Gäste beim Bühnenprogramm sind unter anderem der Sänger Copain sowie die Fundudes. Dazu wird es laut Homepage ein „abwechslungsreiches Rahmenprogramm“ mit Aktionen wie Bubblesoccer, einem Gaming-Raum und weiteren Attraktionen geben.

Die GROW-Conference auf Instagram