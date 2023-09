Gründergeist „Gipfeltreffen“: Kirche neu gedacht

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg lädt zum Gründergeist-Treffen ein und gibt dort christlichen Startups eine Plattform.

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) lädt gemeinsam mit dem CVJM Baden und den Missionarischen Diensten der Evangelischen Landeskirche in Baden zu einem „besonderen“ Event ein. Am Samstag (23. September) treffen sich Gründerinnen und Gründer in der Friedenskirche in Stuttgart. Es seien bereits über 120 Personen angemeldet, heißt es.

Ideen für innovative Kirchengründung und Networking

Die Veranstalter laden Menschen ein, die eine „neue Idee für Kirchen“ haben – Menschen, die Ideen für kirchliche Start-Ups und alternative Gemeindeformen entwickeln und initiieren. „Hier bekommen Gründerinnen und Gründer Impulse für ihr Gründungsteam. Hier wird Ermutigung ausgesprochen und Erfahrungen für die nächsten Schritte weitergegeben.“ Dabei sollen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennenlernen und einander ihre Innovationen präsentieren. „Du wirst ermutigt für dein Vorangehen und du connectest mit anderen Verrückten. Triff viele Gleichgesinnte, Unruhige, Visionärinnen und Vorangeher. Tausche dich aus. Berichte von deinen Erfahrungen und profitiere von der Gründergemeinschaft.“

In vier Sessions geht es bei „Gründergeist“ um das Thema „Kirche der Zukunft“ und wie jetzt schon neue Wege gegangen werden können. Als Referierende sind dabei: Evelyne Baumberger, Theologin aus Zürich, Daniel Terner, Start-up-Coach aus Hamburg, und Matthias Vering, Strategie-Experte aus Bad Schönborn. Der Singer & Songwriter Jonnes aus Ludwigsburg bringt seine Musik auf die Bühne. Zwischendurch gibt es Vernetzungsmöglichkeiten.

Mitinitiator Tobias Wörner sagt: „Wir freuen uns, dass viele Menschen sich nicht mit den düsteren Zukunftsprognosen für Kirche abgeben, sondern selbst aktiv werden und Ideen umsetzen. Dafür gibt es unsere Gründergeist-Bewegung.“

Weitere Informationen unter www.gruendergeist.info