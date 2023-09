Diakonie feiert 175. Jubiläum

Die Diakonie Deutschland feiert an diesem Freitag ihr 175-jähriges Bestehen. Der Präsident Ulrich Lilie erinnert an die Grundsätze der Diakonie-Einrichtungen.

Die Diakonie Deutschland feiert am 22. September im Berliner Museum für Kommunikation ihr 175-jähriges Bestehen. Als Festredner ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen. Erwartet werden 350 Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus.

Anlässlich des Jubiläums betonte Ulrich Lilie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) die Grundüberzeugung der evangelischen Sozial- und Hilfseinrichtungen und geht auf die Historie der Diakonie ein:

„Gott will, dass allen Menschen geholfen wird.“ Daher komme es heute in Zeiten der Klimakrise und wachsender sozialer Ungleichheiten darauf an, den Wandel und die gesellschaftliche Transformation sozial gerecht zu gestalten. „Niemand darf zurückbleiben, das bleibt der Anspruch der Diakonie“. Nicht immer habe sich die Diakonie in ihrer Geschichte an ihren eigenen Maßstäben orientiert, bekannte Lilie, und erinnerte an die Verstrickungen der evangelischen Wohlfahrt im Nationalsozialismus.

„Für die schwächsten Glieder der Gesellschaft eingetreten“

Den Grundstein der evangelischen Wohlfahrt hat der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern im September 1848 gelegt. „Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erinnerten ihre Kirche an ihren vornehmsten Auftrag: zuerst und vor allem für die schwächsten Glieder der Gesellschaft einzutreten“, so Lilie. Auf ihre Initiative hin wurde auf dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg der sogenannte „Central-Ausschuss für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche“ gegründet.

Aus diesen Anfängen mit eher kleinen und familiären Einrichtungen entstanden über die Jahrzehnte öffentlich finanzierte Sozialunternehmen. 2Es gelang der Diakonie in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren Teil der stationären sozialen Versorgung in Deutschland zu werden“, erklärte Lilie. In der Weimarer Republik sei sie zu einer tragenden Säule des Sozialstaates geworden. Die NS-Herrschaft bildete laut Lilie „einen gravierenden Einschnitt. Gerade in dieser Zeit hat die Diakonie schwere Schuld auf sich geladen, wenn wir an die T4-Euthanasiemorde oder die willfährige Auslieferung jüdischer Bewohnerinnen und Bewohner an die Tötungsmaschinerie der Nazis denken“, sagte der Verbandspräsident.

Diakonie heute

Heute arbeiten nach Angaben des Verbandes bundesweit mehr als 627.000 Menschen für die Diakonie. In den 33.374 Einrichtungen mit ihren stationären und ambulanten Diensten gibt es demnach gut 1,18 Millionen Plätze und Betten. Damit gehöre die Diakonie zu den größten Arbeitgebern in Deutschland.

Zu den Diensten der Diakonie gehören Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Sozialstationen, Wohngruppen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Angebote für Suchtkranke und Obdachlose sowie soziale Beratungsstellen. Mehr als zehn Millionen Menschen nehmen jährlich die Dienste der Diakonie in Anspruch, rund 700.000 Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit.

