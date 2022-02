Guido Cantz vertraut Gott

Nach zwölf Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ will der Entertainer nochmal etwas anderes ausprobieren. Er glaubt, dass Gott ihn sein Leben lang geführt hat.

Von Markus Kosian (Promis Glauben)

Im Dezember moderierte Entertainer Guido Cantz nach zwölf Jahren und 60 Sendungen zum letzten Mal die TV-Show „Verstehen Sie Spaß?“. Wie der 50-Jährige in seiner kürzlich im Bonifatius-Verlag erschienenen Autobiografie mitteilte, waren und sind Bauchgefühl und Gottvertrauen seine stetigen Begleiter (Promis Glauben berichtete).

Im „50 Fragen, 50 Antworten“-Interview mit dem Kölner Express zum Abschied von „Verstehen Sie Spaß?“ sprach Guido Cantz über den Titel seiner Biografie „Bauchgefühl und Gottvertrauen“ und hob die Bedeutung, die das Weihnachtsfest und die Kirche allgemein für ihn und seine Familie hat, hervor. Zur Gretchenfrage bekannte der Showmaster:

In die Kirche gehe er „so oft wie möglich“. Dazu erklärte Cantz: „Kirche ist ein sehr schöner Ort, um runterzukommen und nachzudenken.“ Dabei verwies er jedoch darauf, dass es „bei der Kirche sehr aufs Personal“ ankomme. In seiner Pfarrgemeinde in Köln-Porz ist er glücklich über den guten Pfarrer vor Ort. Die Zustände an der Spitze im Erzbistum Köln bezeichnet Cantz dagegen als „schrecklich“ und „merkwürdig“.

Cantz sieht sich von Gott begleitet

Das bevorstehende Weihnachtsfest begeht er sowohl als schönes Familienfest als auch als Fest der Menschwerdung Gottes. Infolge der Corona-Pandemie habe er „die Adventszeit 2020 und 2021 viel bewusster erleben können“, berichtete der 50-Jährige. Zu seinem Gottesbild verriet Guido Cantz, dass er sich von Gott behütet und begleitet sieht und er auf Gottes Führung in seinem Leben vertraue, was er wie folgt umschrieb:

„Ich glaube, dass der liebe Gott immer gut auf mich aufgepasst und mich gelenkt hat. Er hat mir irgendwie immer ein Zeichen gegeben: ‚Mach das mal so! Das ist gut für dich!‘ Oder: ‚Lieber nicht!'“

Seine Entscheidung, seinen Vertrag bei „Verstehen Sie Spaß?“ nach 12 Jahren nicht mehr zu verlängern, empfindet Guido Cantz als richtige Entscheidung. Gegenüber der BILD-Zeitung erklärte er dazu: „Ich habe mich gefragt, was willst du demnächst machen? Willst du noch mal etwas anderes ausprobieren, als Leute reinzulegen? Ich bin im August 50 Jahre alt geworden und ich habe in der Corona-Pandemie meine Biografie geschrieben. Das hat alles dazu geführt zu sagen, da kommt noch mal ein anderes Kapitel.“

Im Jahr 2022 wird Guido Cantz gemeinsam mit Günther Jauch und Johannes B. Kerner in einer Quiz-Show auf RTL zu sehen sein. Privat möchte er sich auch weiterhin Zeit zur Reflexion nehmen. So plant er, eine Alpenwanderung von Meran an den Gardasee. Neben der eigenen Reflexion werden ihm wohl auch künftig, sein Bauchgefühl und Gottvertrauen den Weg weisen.

