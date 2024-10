Hilfswerk: Junge Christen verlassen Israel und Palästinensergebiete

Der Krieg im Nahen Osten führt zu einer verstärkten Abwanderung junger Christen aus Israel und den Palästinensergebieten – sie haben die Hoffnung aufgegeben.

Das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ berichtet in einer aktuellen Pressemitteilung, dass der Nahostkrieg zu einer verstärkten Abwanderung junger Christen aus Israel und den Palästinensergebieten führe. Dies hätten mehrere Gesprächspartner vor Ort gegenüber einer Delegation von „Kirche in Not“ geäußert. „Viele junge Leute haben keine Hoffnung mehr. Sie stellen Heirat und Familiengründung zurück und versuchen, das Land zu verlassen“, stellte die Leiterin der Sozialdienste im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem, Dima Khoury, laut „Kirche in Not“ fest. Es sei schwer, den Menschen angesichts der aktuellen Situation Hoffnung zu vermitteln.

Berechnungen von Kirche in Not zufolge liegt die Zahl der Christen in den palästinensischen Gebieten noch bei rund 50.000. Für Israel schätzt das Hilfswerk 180.000 Christinnen und Christen. Darunter seien auch zahlreiche arabische Gläubige mit israelischer Staatsbürgerschaft. Die Tendenz zur Abwanderung halte seit Jahren an und habe sich durch die Terroranschläge der islamistischen Hamas und den darauffolgenden Krieg verstärkt.

Keine Rückkehr zur Normalität

„Wie so viele Menschen wünschen wir uns einfach unser Leben vor dem 7. Oktober 2023 zurück, als die Hamas Israelis angriff“, habe der christliche Journalist Raffi Ghattas aus Ostjerusalem gesagt. Auch vor dem jüngsten Krieg sei der Alltag zwar von Kontrollen und verschärften Lebensbedingungen geprägt gewesen, aber das hätten die Christen als Normalität wahrgenommen, erzählt Ghattas. Auch im Westjordanland hat sich die Situation für viele Christen verschärft.

Anders als im Westjordanland oder in Ostjerusalem besäßen zahlreiche arabische Christen im Norden Israels zwar die israelische Staatsbürgerschaft, fühlten sich jedoch seit Kriegsausbruch dennoch häufig als Bürger zweiter Klasse. Der Krieg habe zu mehr Trennung und Diskriminierung geführt. Viele arabischsprachige Christen empfänden sich weder als Israelis noch als Palästinenser, so der Priester Johnny Abu Khalil.

