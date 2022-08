Von der bewahrenden zur missionarischen Gemeinde – drei Prinzipien

Das Herz von Priester James Mallon schlägt für die missionarische Gemeindeerneuerung. Auf dem Willow-Leitungskongress in Leipzig nennt er drei wichtige Prinzipien, damit der Aufbruch gelingen kann.

Von Daniel Wildraut

Als der Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers den kanadischen Priester James Mallon im Jahr 2019 bei einer Konferenz in Fulda kennenlernte, dachte er sich: „Dieser Mann passt großartig zu Willow“. Und so steht Mallon heute im Leipziger Kongresszentrum und erzählt beim Leitungskongress sehr persönlich von seinem Herzensanliegen: der missionarischen Erneuerung der Kirche. „Manchmal wünsche ich mir, dass an jeder Kirchentür ein Schild hängt: Achtung, vor dem Betreten wird gewarnt. Ihr Leben könnte verändert werden“, sagt er.

Um sein Anliegen zu veranschaulichen, erzählt Mallon die biblische Geschichte des Gelähmten. Dessen vier Freunde decken das Dach eines Wohnhauses ab, um ihren Freund an der Menge vorbei zu Jesus zu bringen. „Drei Dinge zeichnen diese Männer aus“, sagt Mallon. „Sehnsucht, Überzeugung und Entschlossenheit.“ Sie wollten den Gelähmten nicht nur in Jesu Nähe bringen, sondern unmittelbar „zu seinen Füßen“. Also hätten sie sich mit viel Mühe einen Weg auf und durch das Dach gebahnt. Alles, um das Leben ihres Freundes zu verändern. „Denn Veränderung geschieht zu Jesu Füßen.“

„Ich erlebte, wie Menschen sich veränderten“

Mallon hat die verändernde Kraft Jesu selbst erlebt. Er erzählt, wie er als 16-Jähriger zum lebendigen Glauben fand. Aber in seiner Gemeinde habe man wenig Verständnis für seinen missionarischen Enthusiasmus gezeigt. Also traf er sich mit jungen Katholiken aus anderen Gemeinden. Er wurde Priester, trat seine erste Pfarrstelle an und entdeckte den ALPHA-Kurs als Werkzeug. „Ich erlebte, wie Menschen sich veränderten und heil wurden.“

Im Jahr 2016 gründete Mallon schließlich „Divine Renovation“, eine missionarische Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche, die heute in mehreren Ländern tätig ist. „Wir wollen, dass missionarische Gemeinden entstehen, wo Menschen zu Jesu Füßen gebracht werden – wie in der Geschichte des Gelähmten“, erklärt er. „Auf diesem Weg wollen wir inspirieren, begleiten und schulen.“

Mallon betont: „Bewahrung und Mission sind beides göttliche Aufträge an uns.“ Aber wenn eine Gemeinde ausschließlich bewahre, fehlten ihr Zeit und Kraft für die Mission. „Eine missionarische Gemeinde hingegen entwickelt Kräfte und Gaben, die dann auch zur Bewahrung der ‚Herde‘ eingesetzt werden. Sie kann sich besser um die Menschen in der Gemeinde kümmern.“ „Divine Renovation“ sei dabei kein Programm, „aber drei Prinzipien sind mir wichtig.“

Heiliger Geist, Evangelisation und gute Leitung

Da sei zunächst die Kraft des Heiligen Geistes. „Mein Eindruck ist, dass unsere Kirchen eine ‚Geistphobie‘ haben. Der Heilige Geist weht, wo er will – das mögen wir nicht. Wir möchten Kontrolle haben.“ In Sitzungen gebe es oft lange Diskussionen, aber nur kurze Gebete zu Beginn und am Ende. „Dabei müssen wir auf die Knie gehen und Gott inständig um seinen Geist bitten“, unterstreicht Mallon. „Auf dem Weg von der Bestandswahrung zur Mission brauchen wir seine Kraft!“

Zweitens sei es nötig, der Evangelisation Priorität einzuräumen. „In der Theorie haben wir sehr schöne Dokumente in meiner Kirche, die das bejahen, aber die Praxis sieht leider anders aus“, sagt Mallon. „Wir sind lieber selbst Nachfolger, als uns darum zu kümmern, neue Nachfolger zu gewinnen.“ Evangelisation sei nun einmal ein Prozess, der viel Zeit brauche.

Und drittens gehe es um Leitung – „ein Riesenthema“, so Mallon. Er selbst habe das als junger Priester zunächst wie Captain Kirk aus Star Trek gehandhabt: „Alles selbst machen. Keine gute Idee – und eine schmerzhafte Erfahrung.“ Ein Buch von Bill Hybels habe ihm dann die Augen geöffnet. Seitdem sei er ein Lernender, es sei eine lebenslange Reise. „Und ich habe begriffen: Alleine bin ich nicht gut. Wir haben alle Ecken und Kanten. Aber als Team, gemeinsam mit anderen, können wir viel erreichen.“

Eine Gemeinde könne ein „dunkler Ort“ sein, wenn sie sich nur um sich selbst drehe, sagt Mallon. „Das Licht kommt herein, wenn wir die Türen öffnen. Aber nicht, um denen da draußen zuzurufen: ‚Hey, kommt doch mal vorbei!‘ Nein, wir müssen hinaus zu den Menschen gehen!“ Mallon schaut auf die Uhr, seine Redezeit ist fast abgelaufen. „Ein paar Minuten habe ich noch“, sagt er. „Lasst uns die Zeit für das Gebet nehmen.“ Ein stimmiger Abschluss.

Divine Renovation beschäftigt 15 Personen im kanadischen Halifax, dazu einen Landes-Koordinator in Großbritannien. Neben regelmäßigen Konferenzen bietet die Organisation einen Podcast, ein Online-Coaching-Netzwerk für Gemeinden und Arbeitsmaterialien an. In den kommenden 10 Jahren will DR mach eigenen Angaben 35.000 Pfarrgemeinden erreichen und inspirieren.