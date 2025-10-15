„Kinder werden leiden“ – UNICEF warnt vor Kürzungen

Millionen Kinder sind von Einschnitten bei der Entwicklungshilfe in Krisengebieten gefährdet. UNICEF-Exekutivdirektorin Russell spricht von „düsteren Zeiten“.

Finanzielle Kürzungen gefährden die Arbeit in der weltweiten Entwicklungshilfe des Kinderhilfswerks UNICEF. „Wir rechnen derzeit mit einem Rückgang unserer weltweit verfügbaren Mittel für humanitäre Hilfe und langfristige Programme für Kinder und Familien um mindestens 20 Prozent in diesem Jahr“, sagte Catherine Russell in einem Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

- Werbung -

Es sei eine „sehr düstere Zeit für Kinder auf der ganzen Welt“, so die UNICEF-Exekutivdirektorin. Rund 450 Millionen Kinder leben in Krisengebieten, viele ohne Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung. Die Kürzungen, hätten zur Folge, dass weniger Kinder geimpft und medizinisch versorgt werden können. „Die Wahrheit ist, dass die Kinder darunter leiden werden“, unterstreicht Russel.

Russell warnt eindringlich vor den Folgen: „So etwas destabilisiert Länder und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Konflikte geraten.“ Sie appelliert an die internationale Gemeinschaft, die Hilfe nicht zu kürzen. „Wenn Kinder an Krankheiten sterben, an denen sie nicht sterben müssten, ist das für mich unentschuldbar.“

Das komplette Interview mit Catherine Russel

Link: die Homepage von UNICEF