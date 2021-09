Kirche online – Webseitenprojekte gesucht

Der Förderverein für regionale Entwicklung erstellt im Rahmen des Förderprogramms „Kirche online“ kostenfrei Webseiten für kirchliche Einrichtungen. Dabei wird Auszubildenden die Möglichkeit gegeben praktische Berufserfahrung an echten Webseitenprojekten zu sammeln.

Der Förderverein für regionale Entwicklung setzt sich mit seinen Azubi-Projekten für die praxisnahe Ausbildung von Berufsschülern und Studierenden ein, um Ihnen zu ermöglichen das in der Berufsschule erlangte Wissen anzuwenden und Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen – denn das kommt in der Berufsausbildung häufig zu kurz. Im Rahmen des Förderprogramms „Kirche online“ werden deshalb bundesweit aktuell neue Projektpartner aus dem kirchlichen Bereich gesucht.

Projektpartner sind sehr zufrieden

Kirchengemeinden, -verbände und kirchliche Einrichtungen können sich hierbei von Brandenburger Auszubildenden aus den Bereichen Web-Design, Programmierung und Büromanagement kostenfrei eine individuelle Webseite erstellen lassen und geben den jungen Berufseinsteigern damit die Chance, an realen und abwechslungsreichen Webseitenprojekten zu arbeiten.

Die gesamte Erstellung des Internetauftritts ist dabei für die Projektpartner kostenfrei und lediglich die Kosten für die Webadresse und den Speicherplatz sind selbst zu tragen. „Der Förderverein für regionale Entwicklung hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Alle unsere Vorstellungen wurden zur vollsten Zufriedenheit erfüllt und wir sind mit der neuen Webseite wirklich sehr glücklich. Der Projektablauf war gut strukturiert, so dass wir genau wussten, was gerade geschieht. War in der Planungsphase etwas nicht nach unseren Vorstellungen umgesetzt, konnte dies schnell durch ein Telefonat oder eine E-Mail mitgeteilt werden und die Änderungen wurden zügig umgesetzt. […]“, schildert Frau Hemig von der evangelischen Kita am Röthsee.

Kostenfreier Support läuft bis 2030

Die Barrierefreiheit der Webseiten ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil der Förderprogramme. So werden die Seiten auf einem Redaktionssystem aufgebaut, welches die technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der Barrierefreiheit erfüllt. Nach Projektabschluss können die Projektpartner mittels diesem bedienerfreundlichen, deutschsprachigen Redaktionssystem ihre Webseite selbstständig pflegen – Programmiererkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Sollte es einmal Fragen geben, können sich die Projektpartner auch nach Projektabschluss noch bis mindestens 2030 an den kostenfreien telefonischen Webseiten-Support der Azubi-Projekte wenden. Selbstverständlich werden bei der Erstellung der Seite geltende Datenschutzrichtlinien ebenfalls berücksichtigt.

Bei Fragen oder Interesse am Förderprogramm, können Sie sich gerne telefonisch unter 0331 55047471 oder per E-Mail an info@azubi-projekte.de an den Förderverein für regionale Entwicklung wenden. Einige bereits abgeschlossene Webseitenprojekte finden Sie unter www.azubi-projekte.de/referenzen.

Link: www.azubi-projekte.de