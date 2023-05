Kirche und „Letzte Generation“: Theologe kritisiert „belanglose“ Aussagen

Der Mainzer Theologie-Professor Michael Roth ist enttäuscht über das Bild, das die evangelische Kirche in der Debatte über die Klimaschutzbewegung abgibt. Sie blende entscheidende Themen aus.

Wortmeldungen über die Aktivitäten der „Letzten Generation“ von Kirchenleitenden wie dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung beschränkten sich auf „Allgemeinplätze“ und theologische Floskeln, die zu „einer gefälligen Wortwolke zusammengemixt“ würden, sagte Roth dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Außerhalb der Kirche kann so etwas gar nicht mehr verstanden werden, so etwas hat ausschließlich in einer Synode seinen Ort.“

Auf der Synode der hessen-nassauischen Landeskirche (EKHN) in Frankfurt hatte Jung am vergangenen Donnerstag erklärt, das Engagement der „Letzten Generation“ sei berechtigt. Sie stehe in der biblischen Tradition endzeitlicher Denker und von Jesus selbst. Allerdings seien ihre Protestformen fragwürdig. Ende 2022 war auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine Klimaschützerin aufgetreten, die Synodalen hatten ihr stehend Beifall gespendet.

Theologe: Kirche blendet entscheidende Themen aus

„Ich finde es unglaublich schwer, die biblischen Texte mit der gegenwärtigen ökologischen Situation in Verbindung zu setzen“, sagte Roth, der an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität Systematische Theologie und Sozialethik lehrt. Parallelen zwischen biblischen Propheten und Klimaaktivisten seien allenfalls formal. Davon abgesehen seien Aussagen zur Klimaschutzbewegung aus Jungs Synodenbericht belanglos. Kaum jemand bestreite die Notwendigkeit von Klimaschutz: „Auch von den Autofahrern, die wegen der Aktionen im Stau stehen müssen, will niemand einen möglichst brutalen Klimawandel.“

Entscheidende Themen würden jedoch von der evangelischen Kirche bislang ausgeblendet, kritisierte der Wissenschaftler. So finde andernorts längst eine Debatte darüber statt, was es für die Gesellschaft bedeute, wenn eine Minderheit der Mehrheit ihre Ziele aufzwingen will, und ob der Anspruch der Klimaaktivisten religiös überhöht sei. „Es scheint mir nicht sinnvoll, wenn der Beitrag der Kirche zu einem differenzierten, der Vernunft verpflichteten Diskurs in der Gesellschaft sich auf die Aussage beschränkt: ‚Boah ey, krass, voll wie Jesus'“, sagte Roth.

Unbestritten sei, dass auch die Kirche einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müsse – wie alle anderen selbstverständlich auch. Wer hinter sich das Licht ausmache, könne dies auch tun, ohne es mit Verweis auf Gottes Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, theologisch zu überhöhen.