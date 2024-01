Kirchliche Notfallseelsorge hilft in Hochwassergebieten

In Norddeutschland bleibt die Lage in den Hochwassergebieten angespannt. Die kirchliche Notfallseelsorge unterstützt betroffene Personen und die Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten.

Zahlreiche Pegelstände befinden sich in Niedersachsen über der höchsten Meldestufe und in den kommenden Tagen wird in Norddeutschland noch mehr Regen erwartet. Die kirchliche Notfallseelsorge hilft Anwohnern und Einsatzkräften in den niedersächsischen Hochwassergebieten. «Wir machen Angebote und drängen uns nicht auf», sagte der evangelische Koordinator der Notfallseelsorge im massiv betroffenen Gebiet von Wörpe und Wümme in und um Lilienthal nordöstlich von Bremen, Pastor Hans-Jürgen Bollmann. Aktuell gehe es beispielsweise um die Frage, wie Menschen begleitet werden könnten, die bei der Rückkehr in ihr Haus geschockt seien von den Schäden und nicht wieder sofort einziehen könnten.

Wichtig sei es, einfach da und gesprächsbereit zu sein, wie es beispielsweise zusammen mit Engagierten des Deutschen Roten Kreuzes in der Lilienthaler Notunterkunft der Fall gewesen sei, führte Bollmann aus. Über den Messenger-Dienst WhatsApp habe man überdies Ferienhäuser und Ferienwohnungen für Evakuierte gesucht und auch gefunden. «Dass jemand da ist, dass es das Angebot gibt, das ist am wichtigsten», betonte Bollmann.

Auch für Einsatzkräfte sei eine psychosoziale Notfallversorgung organisiert, die bei Bedarf genutzt werden könne, ergänzte der evangelische Theologe. Im Blick müssten außerdem landwirtschaftliche Lohnunternehmer und Landwirte sein, die teils rund um die Uhr im Kampf gegen das Hochwasser im Einsatz seien. «Da ist es wichtig, dass es Schichten gibt, damit sich die Leute in ihrem Engagement nicht verzehren.» Mit gutem Gewissen Pausen zu machen, dabei unterstütze die Notfallseelsorge.

