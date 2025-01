Landesbischof Meister: „Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Schönsten“

Deutschland solle sich von Krisen nicht lähmen lassen: Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Landesbischof Meister rufen dazu auf, die Zukunft aktiv und mit mehr Selbstbewusstsein zu gestalten.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Politik in Deutschland mit Blick auf die Bundestagswahl dazu aufgefordert, die anstehenden gesellschaftlichen Probleme zügig und pragmatisch zu lösen. «Wir haben keinen Mangel an Analysen und Problembewusstsein, gelegentlich aber sehr wohl an Selbstbewusstsein und auch an Taten», sagte Weil am Montag beim traditionellen Epiphanias-Empfang der evangelischen Landeskirche Hannovers im Kloster Loccum bei Nienburg. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister rief dazu auf, sich nicht von Kriegen und Krisen lähmen zu lassen, sondern solidarisch und achtsam die Zukunft zu gestalten.

Weil: Viele Möglichkeiten trotz der Herausforderungen

Weil betonte, die Politik stehe im Jahr 2025 vor großen Herausforderungen, sie habe aber auch viele Möglichkeiten. Es gehe darum, «die Kompetenz unserer demokratischen Institutionen zu beweisen», um die Demokratie zu sichern und zu stärken. Dafür müsse der Staat, wenn nötig, auch mehr Geld aufnehmen, sagte er vor rund 140 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur: «Unser Staat muss handlungsfähig sein, in diesen Zeiten ganz besonders.» Anreize für Investitionen, Maßnahmen zum Klimaschutz, die Verteidigungslasten und die öffentliche Infrastruktur erforderten einen finanziellen Kraftakt.

Diese Frage müsse nach der Wahl «mit der gebotenen Nüchternheit» angegangen werden, mahnte Weil. Am dringendsten sei es, die Wirtschaft anzukurbeln. Wichtig sei nun, «mit einer guten Portion Zuversicht an die Arbeit zu gehen und die Hausaufgaben zu erledigen».

Das sei nötig, damit sich die Bürger angesichts von vielfältigen Krisen in der Demokratie sicher und gut aufgehoben fühlten. Ohne eine «ausgeprägte Kompromissfähigkeit» der Politiker werde dies nicht gelingen.

Meister: Vertrauen auf ein positives Menschenbild

Landesbischof Meister sagte: «Laufen wir vor den komplizierten Fragen nicht vorschnell zu den einfältigen Lösungen. Unsere Gesellschaft kann Problemlösungen entwickeln und sie kann das Vertrauen in unseren demokratischen Staat stärken.» Man müsse mit allem rechnen, «auch mit dem Schönsten.» Der Bischof verwies auf die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die nur wenige Jahre nach dem Ende des NS-Regimes den Mut und die Hoffnung gewagt hätten, auf ein positives Menschenbild zu vertrauen. «Der Mensch ist des Guten mächtig. Und der Staat muss diese Fähigkeit schützen und sichern.»

Mit Blick auf eine am Montag von den Kirchen in Niedersachsen vorgestellte Kampagne zur Bundestagswahl betonte Meister die Bedeutung ethischer Werte für die gesellschaftliche Stabilität. Die drei christlichen Kernwerte der Kampagne – Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt – seien auch Grundfeste der Demokratie und duldeten keine Ausnahme. «Sie gelten allen Menschen und machen eine Gesellschaft menschlich», unterstrich der Bischof.

Der Epiphanias-Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover blickte in diesem Jahr auf sein 75-jähriges Bestehen zurück. 1950 hatte der damalige Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) erstmals Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu einem Empfang zwischen den Jahren ins Kloster Loccum eingeladen.