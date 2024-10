ChurchTools integriert News aus christlichen Werken

Ab sofort können Nutzer der Kirchensoftware ChurchTools nicht nur auf News aus ihrer Gemeinde zugreifen, sondern auch Inhalte christlicher Werke lesen und abonnieren. Jesus.de ist mit zwei Kanälen dabei.

ChurchTools stellt Gemeinden seit vielen Jahren ein Softwaretool zur Kommunikation, Organisation und Verwaltung der Gemeindearbeit zur Verfügung. Ab sofort können Interessierte innerhalb der Anwendung neben den Beiträgen der eigenen Gemeinde auch die Inhalte von christlichen Werken und Gemeindebünden abonnieren, um so Impulse für den Gemeindealttag bekommen. Jeder kann sich seinen Feed nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammenstellen.

Zum Start der neuen Church-Tool-Funktion ist unser Webportal Jesus.de mit zwei eigenen Kanälen vertreten: Der erste Kanal bietet eine Auswahl der NEWS-Beiträge aus unserem reichhaltigen Nachrichten-Angebot. Der zweite Kanal mit dem Titel „Glauben leben“ liefert inhaltliche IMPULSE für die Gemeindearbeit und den persönlichen Glauben. ChurchTools bietet die neue Beitragsfunktion für christliche Werke kostenlos an. „Wir sind überzeugt, dass eure Inhalte Kirchengemeinden echten Mehrwert bieten“, heißt es auf der Webseite. „Deshalb stellen wir die Beitragsfunktion christlichen Werken kostenfrei zur Verfügung – um gemeinsam Gemeinden bestmöglich zu unterstützen.“ Nach eigenen Angaben nutzen rund 3.000 Gemeinden und Kirchen die Softwarelösungen von ChurchTools.

Ziel: Austausch fördern, Gemeinschaft stärken

Auch Kirchengemeinden können abonnierbare Beiträge in öffentlichen Gruppen erstellen und Neuigkeiten über ihre Grenzen hinaus bekannt machen. Die Verantwortlichen bei ChurchTools hoffen nach eigenen Worten, dass so ein „lebendiges Netzwerk“ entsteht, das „die christliche Gemeinschaft stärkt, den Austausch untereinander fördert und Menschen auf ihrem Glaubensweg begleitet.“

Die neue News-Funktion ist sowohl in der Webkonsole als auch in der ChurchTools-App verfügbar. In der App muss dafür auf der Seite „Beiträge“ das 3-Punkte-Menü aufgerufen werden. Dort findet sich die neue Funktion „Abos“ (Anleitung) und eine Liste der Werke, deren Inhalte abonniert werden können. Eine ausführliche Anleitung für die Webanwendung hat ChurchTools hier veröffentlicht.