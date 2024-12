EKD-Innovationsfonds fördert evangelikale Projekte

Die EKD fördert auch 2025 die Vielfalt evangelischer Publizistik. Dafür stellt sie 138.000 Euro für evangelikale Medienprojekte zur Verfügung.

Ab sofort könnten sich Kirchen, Verbände, Medieninitiativen und andere Einrichtungen evangelikaler Prägung mit entsprechenden Projekten um eine Förderung bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mittel würden für neue digitale Medienprojekte sowie zur Unterstützung bereits etablierter evangelisch-evangelikaler Medienprodukte vergeben.

Förderanträge können bis zum 19. Februar 2025 eingereicht werden. Nicht gefördert werden Anträge von Gemeinden, Buchproduktionen, Hard- und Software im größeren Umfang sowie Reisekosten.

Die Verwaltung des Innovationsfonds obliegt dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main. Ein Fachausschuss entscheidet am 19. März 2025 über die Fördergelder. Dem Gremium gehören unter anderem der frühere Gnadauer Präses Michael Diener (Vorsitzender) sowie Pastor Friedrich Schneider vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden an.

In diesem Jahr förderte die EKD unter anderem das Projekt Hoffnungsfestival, Creatunity, Social Media Arbeit, Digitaler Kinderkirchenführer und Bible Kids.

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit Sitz in Frankfurt am Main ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen.