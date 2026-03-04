Johannes Mickenbecker wird Sprachrohr von „7 vs. Wild“

Die letzten Staffeln der Survival-Serie „7 vs. Wild“ wurden stark kritisiert. Jetzt bekommt die Show ein neues Gesicht: Den christlichen Influencer Johannes Mickenbecker.

Die Outdoor-Survival-Serie „7 vs. Wild“ habe er bei der ersten Staffel schon „extrem gefeiert“, sagt Johannes Mickenbecker in einem YouTube-Video auf dem Kanal von „7 vs. Wild“. Seitdem habe sich aber einiges geändert, sodass er die letzte Staffel – wie viele Fans – „überhaupt nicht mehr mochte“.

Das Organisationsteam der Serie habe ihn angeschrieben. Daraufhin bot der Influencer an, das Sprachrohr von „7 vs. Wild“ zu werden. Er sei nicht im Organisationsteam der Serie, wolle dieses aber überzeugen, das Feedback der Community umzusetzen. Die Entscheidungen des „7 vs. Wild“-Teams wolle er dann „offen, ehrlich und transparent“ erklären. In der nächsten Staffel werde das Team bereits einige größere Änderungen umsetzen.

Johannes Mickenbecker ist überzeugter Christ und der Bruder des 2021 verstorbenen Philipp Mickenberger. Beide sind bekannt von dem Do-It-Yourself-Kanal „The Real Life Guys“. Auf dem YouTube-Kanal Life Lion sprechen Johannes Mickenbecker und seine Freundesgruppe über ihren Glauben.