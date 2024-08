WhatsApp: Gebetskanal gestartet

Beten ist wie ein Feuer: Mit ihm wird alles hell und warm – aber die Flamme braucht Nahrung. Aus diesem Grund startet unser SCM Bundes-Verlag einen WhatsApp-Kanal, der zweimal in der Woche Inspiration und Ermutigung liefert und niedrigschwellig ans Beten erinnert.

Der Name „Sela“ knüpft an das Pausen-Zeichen in vielen Psalmen an und lädt zum Innehalten ein. Biblische Verheißungen, inspirierende Zitate, ausformulierte Gebete und Tipps für Gebetsanliegen bringen unkompliziert ins Gespräch mit Gott. Der Kanal kann ab sofort hier abonniert werden. Im Laufe des Herbstes werden ein Sela-Blog und ein Verteilkalender hinzukommen.

Hier geht es zum WhatsApp-Kanal.