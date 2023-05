„Miss Germany“ wird Gnadauer Hoffnungsbotschafterin

- Werbung -

Die neue „Miss Germany“ Kira Geiss ist ab sofort als Hoffnungsbotschafterin für den Gnadauer Gemeinschaftsverband tätig. Die 20-Jährige angehende Religions- und Gemeindepädagogin gewann Anfang März die Wahl zur „Miss Germany“. Beim Gnadauer Verband will sie nun laut Pressemitteilung innovative Projekte fördern und die Gründung missionarischer und diakonischer Initiativen unterstützen.

Geiss sieht es als ihre Mission an, die Jugendarbeit in Deutschland zu fördern. Sie studiert an der Missionsschule Unterweissach. In Magdeburg war Geiss aktiv an der Gründung der EC-Jugendgemeinde EASTSIDE beteiligt, ein Projekt innerhalb des Gnadauer Verbands.

Der Schönheitswettbewerb „Miss Germany“ hat sich einen neuen Anstrich verpasst und vergibt jetzt den „Female Leader Award“. Ausgezeichnet werden Frauen, die Verantwortung übernehmen und für ein wertorientiertes gesellschaftliches Anliegen eintreten.