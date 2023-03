Mitgliedschaft bei Fresh X – jetzt für alle möglich

Einzelpersonen können ab sofort Teil der kirchlichen Erneuerungsbewegung Fresh X werden. Das soll das „ganze Potenzial“ der Innovation entfalten.

- Werbung -

Fresh X hat Mitgliedschaften für Einzelpersonen und Initiativen eingeführt. Bisher konnten nur Kirchen, Bistümer und Verbände Mitglied werden. Das sei für die Anfangszeit gut gewesen, sagt Rolf Krüger, Fresh X-Referent für Kommunikation und Netzwerkentwicklung. Jetzt sei Innovation „zentrales Thema geworden, für das viele Herzen schlagen. Wir wollen diese Herzen zusammenbringen und so ihr ganzes Potenzial entfalten.“

Fresh X verfolgt mit der Neuerung zwei Ziele. Einerseits baut die Bewegung ein zentrales Verzeichnis innovativer Menschen in der Kirche auf. Andererseits sollen „Hubs“ entstehen. Das sind thematische oder regionale Gruppen, die sich regelmäßig per Zoom oder in Person treffen, um sich auszutauschen und zu vernetzen.

Zusätzlich erhalten Fresh X-Mitglieder exklusive Inhalte im Online-Magazin und aus dem Podcast sowie Rabatte auf Fresh X-Produkte und Events. Initiativen können auf der Webseite kostenlos Stellenangebote online stellen. Die Mitglieder müssen laut Fresh X keine Vereinsaufgaben übernehmen. Das Netzwerk bleibe weiterhin von den Kirchen getragen. Diese steuerten es, wählten den Vorstand und würden den größten Teil der Kosten finanzieren. Einzelpersonen dürften trotzdem zur Mitgliederversammlung kommen, hätten aber kein Stimmrecht.

Link: Hier kannst du Mitglied bei Fresh X werden.