Myanmar: Militär zerstört Kirchen

Im Februar 2021 hat das Militär im südostasiatischen Myanmar die Macht übernommen. Die Militärjunta geht unter anderem gegen Christen vor.

In den vergangenen Monaten hat das Militär nach Angaben der katholischen Nachrichtenplattform Union of Catholic Asian News (UCA News) mehrere Kirchen in den Bundesstaaten Kayah und Chin durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss zerstört. In den katholischen Dörfern Chan Thar und Chaung Yoe in der Region Sagaing habe das Militär im Mai 2022 mindestens 450 Häuser niedergebrannt.

Die Katholische Bischofskonferenz von Myanmar (CBCM) forderte in einer Erklärung, dass das Leben und die Unantastbarkeit von Gotteshäusern, Krankenhäusern und Schulen in Myanmar wieder respektiert werden. Die Bischöfe riefen laut der Nachrichtenplattform UCA News die Konfliktparteien, Militär und Milizen, dazu auf, dringend benötigte humanitäre Hilfe für die Vertriebenen im ganzen Land zu ermöglichen.

Der Konflikt in Myanmar hat bisher nach Angaben von UCA News 1.900 Todesopfer gefordert, darunter mehr als 100 Kinder. Die Militärjunta habe mehr als 14.000 Menschen inhaftiert. Tausend von Menschen, darunter auch Christen, seien vertrieben worden und geflohen – unter anderem nach Indien.

