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Eine Kirchenglocke hängt an einem Holzbalken.
Symbolbild: iStock / Getty Images Plus / anmbph

Bad Oeynhausen: Gefährliche Sabotage an Kirchenglocken

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Unbekannte haben an der Auferstehungskirche in Bad Oeynhausen die Glocken beschädigt. Dies hätte Menschen in Lebensgefahr bringen können.

An der Auferstehungskirche am Kurpark in Bad Oeynhausen ist es zu einer schweren Sachbeschädigung gekommen. Wie der Kirchenkreis Vlotho berichtet, haben unbekannte Täter Stromleitungen durchtrennt und Glocken manipuliert – mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Nach Funktionsstörungen der Glocken stellte eine Fachfirma bei der Überprüfung fest, dass zwei unter Spannung stehende Starkstromleitungen im Glockenturm durchgesägt worden waren. Zudem waren die Klöppel zweier Glocken jeweils zur Hälfte angesägt. Wären die Glocken in Betrieb gegangen, hätten sich Teile lösen und Menschen gefährden können, heißt es.

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Pfarrerin Theodora Beer spricht von einer gezielten Tat mit hoher krimineller Energie. „Die Täter müssen Werkzeug mitgebracht haben und wussten offensichtlich genau, was sie taten“, erklärt sie. Besonders irritierend sei ein hinterlassener Hinweiszettel, der auf angeblich defekte Glocken aufmerksam machen sollte.

Die Gemeinde sei erschüttert. Bereits zuvor waren ein Geländer beschädigt und ein Defibrillator entwendet worden. Die Reparaturkosten für das Geläut sind derzeit nicht absehbar. Die Kirchengemeinde bittet daher um Spenden für den Erhalt der Auferstehungskirche.

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QuelleKirchenkreis Vlotho

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