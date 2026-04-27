Bern erlaubt gemeinsame Bestattung von Mensch und Haustier

Der Berner Stadtrat hat eine neue Friedhofsordnung verabschiedet. Künftig können Haustiere im selben Grabfeld wie ihre Besitzer bestattet werden.

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Wie das reformierte Onlineportal ref.ch berichtet, plant die Stadt Bern spezielle Grabfelder „Mensch mit Tier“. Dort soll voraussichtlich ab August die gemeinsame Bestattung mit dem eigenen Haustier möglich sein. Voraussetzung sei, dass die Tiere eingeäschert und in Urnen beigesetzt werden. Die Neuerung fand parteiübergreifend Zustimmung, heißt es. Auslöser der Reform war ein Antrag der Grünliberalen aus dem Jahr 2021.

Vergleichbare Regelungen gibt es bereits in Zürich, wo der Friedhof Nordheim solche Bestattungen seit 2021 anbietet.

Tierschutzorganisationen hatten im Vorfeld die Sorge geäußert, Tiere könnten für eine gemeinsame Bestattung vorzeitig eingeschläfert werden. Ein entsprechender Antrag der links-alternativen Fraktion, ein gezieltes Töten von Tieren in der Friedhofsordnung ausdrücklich zu untersagen, fand im Stadtrat jedoch keine Mehrheit. Zur Begründung verwies der Rat auf das geltende Tierschutzrecht und darauf, dass eine Kontrolle praktisch kaum möglich sei.

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