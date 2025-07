Erdüberlastungstag: Ab Donnerstag lebt die Welt auf Pump

Die Menschheit verbraucht derzeit 1,8 Erden pro Jahr. Der Erdüberlastungstag rückt weiter nach vorne – dieses Jahr auf den 24. Juli.

Zum sogenannten Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) dringt der Umweltverband BUND auf einen schonenderen Umgang mit Wasser, Böden und Wäldern. «Wir verschwenden unsere Ressourcen, als gäbe es kein Morgen», kritisierte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt am Dienstag in Berlin. Der Erdüberlastungstag markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Menschheit so viele Ressourcen von der Erde beansprucht hat, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. 2024 war der Zeitpunkt am 1. August – also etwas später – erreicht.

Erhöhter Rohstoffverbrauch

Seit 1970 ist der Erdüberlastungstag laut BUND im Kalender immer weiter nach vorne gerückt. Der weltweite Verbrauch nachwachsender Rohstoffe, etwa Holz, habe sich seitdem ungefähr verdoppelt, hieß es. Auch nicht nachwachsende Rohstoffe wie Metalle, Gas oder Baustoffe würden immer mehr verbraucht. Dies sorge für erhebliche Umweltschäden und Treibhausgasemissionen.

«Wir leben in einem System, das immer mehr an seine Grenzen kommt», warnte Bandt. Dabei gebe es die Möglichkeit, dagegen zu steuern. Mit besseren Mehrwegsystemen würden weniger Verpackungen und Plastik verbraucht; durch gutes Design hielten Elektrogeräte länger und sie seien leichter zu reparieren. «Das ist nicht nur sinnvoll für die Umwelt, sondern schont auch noch den Geldbeutel», unterstrich der BUND-Vorsitzende.

Berechnet wird der Erdüberlastungstag vom Global Footprint Network. Demnach verbraucht die Menschheit derzeit pro Jahr rechnerisch 1,8 Erden. Für den Verbrauch der deutschen Bevölkerung wären laut BUND sogar drei Erden nötig.

Miseror fordert Ressourcenschutzgesetz

Das katholische Hilfswerk Misereor fordert ein Ressourcenschutzgesetz für Deutschland. «Der Rohstoffverbrauch in Deutschland muss sinken, die Kreislaufwirtschaft gestärkt werden», forderte Lisa Pier, Expertin für nachhaltiges Wirtschaften bei der Organisation, am Dienstag in Aachen. In dem Gesetz müsse die Bundesregierung Reduktionsziele für einzelne Bereiche festlegen. Das sei der «wichtigste Hebel», noch vor Bemühungen um Recycling und Wiederverwendung.

Pier erklärte, die profitorientierte Wirtschaftsweise übersteige die Kapazitäten der Erde deutlich: «Theoretisch bräuchten wir 1,8 Erden, um den Durst nach Ressourcen langfristig zu stillen.» Misereor verwies auf die Verpflichtung im Koalitionsvertrag, den Verbrauch von Ressourcen zu verringern. «Das passiert viel zu langsam», kritisierte Pier.

Mit einem Ressourcenschutzgesetz könne Deutschland ein Vorbild für andere Länder werden: «Nur so kann der Wandel zu einer gerechteren und zukunftsfähigen Wirtschaft gelingen.» So könne der Erdüberlastungstag auch wieder später ins Jahr zu schieben.