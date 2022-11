Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: Macht der Glaube einen Unterschied?

Eine aktuelle Studie untersucht die Einstellung von Christinnen und Christen zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit – und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt.

Sollten sich Christinnen und Christen gegen Armut, Ungleichheit oder den Klimawandel einsetzen? Was sagt die Bibel dazu? Wie werden solche Themen in Gemeinden behandelt? Diese und viele weitere Fragen stehen im Fokus einer aktuellen Studie zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit (Ge-Na-Studie). Die Umfrage wird vom Forschungsinstitut empirica der CVJM-Hochschule in Kassel im Auftrag der Schweizer Nichtregierungsorganisation „Interaction / StopArmut“ durchgeführt und richtet sich an Christinnen und Christen ab 14 Jahren im deutschsprachigen Raum.

Ziel der Studie ist es, die Einstellungen von Christinnen und Christen zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit zu untersuchen. Ein Augenmerk liegt laut den Verantwortlichen darauf, welche Rolle der christliche Glaube für die Einstellung und das Verhalten zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit hat.

Religiosität als mögliche Ressource

„Wir haben momentan nur stückweise Informationen dazu, inwieweit sich Christinnen und Christen sowie christliche Institutionen in den Feldern ‚Soziale Gerechtigkeit‘ und ‚Ökologische Nachhaltigkeit‘ engagieren“, so Projektleiter Tobias Faix. Es sei daher wichtig, einmal systematisch die bestehenden Motivationen hinter dem Engagement – oder auch keinem Engagement – in diesem Bereich zu untersuchen, so Faix weiter, um dann bei Bedarf eine fachlich fundierte Diskussion anstoßen zu können. Gerade der Aspekt von Religiosität als eine mögliche Ressource sei hier besonders spannend.

Die Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie ist ohne Vorkenntnisse möglich und dauert laut empirica rund 25 Minuten. Beteiligt an der Studie sind neben „Interaction / Stop Armut“ als schweizerischem Dachverband von 34 christlichen Entwicklungsorganisationen auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die Schweizerische und Deutsche Evangelische Allianz, Brot für die Welt, World Vision Deutschland, die Micha-Initiative in Deutschland sowie der CVJM Deutschland.

