Großspende: RTL-Stiftung unterstützt Zeltmission

Die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ fördert ein inklusives christliches Freizeitangebot der Deutschen Zeltmission. Bis zu 400 junge Menschen profitieren davon.

Die Deutsche Zeltmission (dzm) hat eine Förderung in Höhe von 118.324 Euro von der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ erhalten. Dies hat der Verein jetzt mitgeteilt. Mit dem Geld soll in den kommenden drei Jahren das inklusive Freizeitformat „CAMP UNLIMITED“ ausgebaut werden, das sich an Kinder und junge Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen richtet, heißt es.

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Das einwöchige Sommercamp ermöglicht laut dzm bis zu 400 Teilnehmenden eine betreute Freizeit in christlicher Gemeinschaft. Das Angebot richte sich unter anderem an Menschen mit Autismus, Down-Syndrom oder FASD und umfasse eine barrierefreie Infrastruktur sowie pädagogische und medizinische Begleitung durch Fachpersonal.

Ziel des Projekts sei es, jungen Menschen, für die es bisher kaum passende Freizeitangebote gibt, Teilhabe zu ermöglichen. „Mit CAMP UNLIMITED schaffen wir für sie bewusst Freizeiten und erreichen besonders die Kinder, die sonst oft übersehen werden“, betont Projektleiter Bastian Ehl. Für viele Familien bedeute das Camp zugleich Entlastung im Alltag und neue Hoffnung.

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