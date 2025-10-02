„Hass und Hetze zermürben“ – Hamburgs Antisemitismusbeauftragter tritt zurück

Er hat jüdisches Leben in Hamburg sichtbar gemacht – und dafür Hass geerntet. Jetzt zieht Stefan Hensel die Konsequenz.

Nach mehr als vier Jahren im Amt kündigt Stefan Hensel seinen Rücktritt als Beauftragter für Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in Hamburg an. Dies hat die Pressestelle der Hansestadt mitgeteilt. „Der zeitliche Aufwand und die anhaltende Konfrontation mit Hass und persönlichen Übergriffen sind im Rahmen eines Ehrenamts für mich nicht mehr vereinbar“, erklärte Hensel. Er bleibt noch bis zur Neubesetzung, längstens bis Ende 2025, im Amt.

Hensel war seit 2021 zentrale Ansprechperson für Betroffene antisemitischer Vorfälle und prägte die Landesstrategie gegen Antisemitismus. Er initiierte die Dunkelfeldstudie zu antisemitischen Einstellungen in Hamburg und organisierte Bildungsreisen sowie das Begegnungsformat „Wir müssen reden“. Damit erreichte er mehrere Hundert Menschen und förderte den Dialog über jüdisches Leben.

Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal würdigte Hensels „engagierten Einsatz“ und betonte, wie wichtig der Kampf gegen Antisemitismus bleibe. „Stefan Hensel hat die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Hamburg spürbar gestärkt“, sagte sie. Für seinen weiteren Weg wünschte sie ihm „alles Gute und viel Kraft“.

