Kirchen: Keine Kohle mehr für Kohle

Insgesamt 46 kirchliche Institutionen ziehen ihre Gelder aus fossilen Energien ab. Die Aktion soll ein klares Signal an die Weltklimakonferenz in Brasilien senden.
Anlässlich der Weltklimakonferenz COP30 in Belém, Brasilien, haben 46 kirchliche Institutionen aus Deutschland angekündigt, ihre Investitionen in fossile Energieträger zu beenden. Nach Anzahl der beteiligten Einrichtungen ist dies die größte „Divestment“-Veröffentlichung in der deutschen Geschichte. Koordiniert wurde die Aktion von der Bewegung „Christians for Future“.
Zu den Unterzeichnern gehören 42 Mitglieder des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren (AKI), darunter die Evangelische Kirche in Deutschland, fast alle Landeskirchen sowie kirchliche Banken und diakonische Werke. Auch katholische Organisationen wie die Jesuitenprovinz, die Steyler Bank und die Pax-Bank für Kirche und Caritas sind beteiligt. „Wir investieren nicht in die Zerstörung der Schöpfung, sondern in ihre Bewahrung“, betont Oberkirchenrätin Heike Hardell von der Nordkirche.
Die beteiligten Institutionen schließen Investitionen in Kohle sowie in unkonventionelle Öl- und Gasförderung aus. Einige, wie die Jesuiten und die Steyler Bank, wollen vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten. Die Erklärung ist Teil einer weltweiten Initiative von 62 kirchlichen Institutionen, die vom Weltkirchenrat und der Laudato-Si-Bewegung koordiniert wurde.
Quelle: Christians for future
Christians for Future ist eine ökumenische Bewegung innerhalb der globalen Fridays for Future-Initiative. Sie setzt sich nach eigenen Angaben für eine klimagerechte Zukunft aus christlicher Perspektive ein.
Fuer mich ist die Logik so:
– keine guenstige Energie -> weniger Wohlstand -> weniger Geld fuer soziale Wohltaten -> gefaehrl. Destabilisierung der Gesellschaft
– mit CCS (CO2-Abscheidung) sind fossile Energien nicht schlechter aber guenstiger als ein Zuviel von wetterwendischer Energie
– ohne Kernkraft, muss in D mehr fossile Energie eingesetzt werden (seit Ausstieg 2023 ca. 15 Mio. t CO2 pro Jahr). ES GEHT NICHT UM DAS KLIMA.
D ist (noch) der Geisterfahrer in Sachen Energiepolitik. Das halten wir aber Gott-Sei-Dank nicht mehr lange durch! Wir braeuchten ca. 4,8 bis 5,4 Billionen Euro fuer die Transformation 2025 bis 2049. Voellig utopisch.
Es kann sehr schnell gehen (Spekulation: wir rutschen den Hockey-Schlaeger runter und sind gerade an der Kruemmung, bald geht es sehr schnell runter?). Bis 2028 rechne ich mit einer 180° Drehung.
Wieder ein Bsp, wie Kirchenverantwortliche sich zu schnell mit den Maechtigen (oeko-industrieller Komplex) und dem Zeitgeist eins machen.
Naja, ohne wirtschaftliche, physikalische Kompetenz, beratungsresistent? – kannste nix machen?
LG Joerg