Kirchen: Keine Kohle mehr für Kohle

Insgesamt 46 kirchliche Institutionen ziehen ihre Gelder aus fossilen Energien ab. Die Aktion soll ein klares Signal an die Weltklimakonferenz in Brasilien senden.

Anlässlich der Weltklimakonferenz COP30 in Belém, Brasilien, haben 46 kirchliche Institutionen aus Deutschland angekündigt, ihre Investitionen in fossile Energieträger zu beenden. Nach Anzahl der beteiligten Einrichtungen ist dies die größte „Divestment“-Veröffentlichung in der deutschen Geschichte. Koordiniert wurde die Aktion von der Bewegung „Christians for Future“.

Zu den Unterzeichnern gehören 42 Mitglieder des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren (AKI), darunter die Evangelische Kirche in Deutschland, fast alle Landeskirchen sowie kirchliche Banken und diakonische Werke. Auch katholische Organisationen wie die Jesuitenprovinz, die Steyler Bank und die Pax-Bank für Kirche und Caritas sind beteiligt. „Wir investieren nicht in die Zerstörung der Schöpfung, sondern in ihre Bewahrung“, betont Oberkirchenrätin Heike Hardell von der Nordkirche.

Die beteiligten Institutionen schließen Investitionen in Kohle sowie in unkonventionelle Öl- und Gasförderung aus. Einige, wie die Jesuiten und die Steyler Bank, wollen vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten. Die Erklärung ist Teil einer weltweiten Initiative von 62 kirchlichen Institutionen, die vom Weltkirchenrat und der Laudato-Si-Bewegung koordiniert wurde.

Quelle: Christians for future

Christians for Future ist eine ökumenische Bewegung innerhalb der globalen Fridays for Future-Initiative. Sie setzt sich nach eigenen Angaben für eine klimagerechte Zukunft aus christlicher Perspektive ein.