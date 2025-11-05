Kommentar: Die Nächstenliebe-Lüge

Manche Politiker tun so, als wäre Nächstenliebe ein nationales Gut. Hier braucht es biblisch begründeten Widerspruch.

Von Dr. Ulrich Wendel

Nächstenliebe ist von Beginn an das Markenzeichen des christlichen Glaubens gewesen – und ist es noch. Aber nicht exklusiv des christlichen Glaubens, sondern das Nächstenliebe-Gebot ist eine Kernbotschaft des Alten Testaments (3. Mose 19,18). Der Jude Jesus lehrt seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, von der jüdischen Bibel zu lernen.

Also müssten wir es einfach tun: unsere Nächsten lieben. Allerdings gibt es in der politischen Öffentlichkeit seit einiger Zeit eine unsägliche Diskussion, wer denn mit den Nächsten gemeint sei. Ob das wirklich ganz allgemein alle Menschen sind – oder vielleicht doch vorwiegend die, die mir persönlich nahestehen. Dies ist der aktuelle Rahmen, in dem die Nächstenliebe-Lüge befeuert wird.

Bibel-Irrtümer in der Politik

Diese Lüge geht zum Beispiel so: Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, wird damit zitiert1, dass die Bibel „Nächstenliebe, nicht allgemeine Menschenliebe“ lehre. Das griechische Ursprungswort für „Nächster“ bedeute „der Angehörige des eigenen Volkes“. Berndt wird weiter zitiert: „Den Fremden sollten wir achten, aber unsere Liebe und Zuwendung gehört den Angehörigen des eigenen Volkes“. Zwischen „eigen und fremd zu unterscheiden“ sei „das Natürlichste der Welt – und auch christlich“.

Der AfD-Politiker2 ist nicht der erste und einzige, der so denkt. Anfang des Jahres äußerte sich der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance über das (katholisch-dogmatische) Konzept der Rangfolge der Liebe (ordo amoris) und beschrieb es so: „Du liebst deine Familie, dann liebst du deinen Nachbarn, dann liebst du deine Gemeinde, dann liebst du die Mitbürger in deinem eigenen Land und erst im Anschluss kannst du dich auf den Rest der Welt fokussieren und ihn priorisieren.“ Kein Geringerer als der spätere Papst Leo XIV. hatte ihn daraufhin öffentlich über das Wesen der biblischen Nächstenliebe aufgeklärt.

Im Licht der Bibel ist das Konzept der „gestaffelten“ Liebe falsch. Wollten uns die Politiker darüber belügen? Oder wissen sie es einfach nicht besser? Aber auch eine Unwahrheit, die man mit Nachdruck verbreitet, wird bald zur Lüge.

Sachkenntnis wäre schön

Wenden wir uns also den Fakten zu – was hier bedeutet: Schauen wir uns an, was in der Bibel steht. Natürlich kann man jetzt einzelne Verse herauspflücken und die gestaffelte Liebe damit zu belegen versuchen. So macht es der Philosoph Robert Spaemann, den die katholische Tagespost mit viel Sympathie (auch für JD Vance) zitiert: „Johannes schreibt in einem Brief: Tut Gutes allen. Besonders aber den Glaubensgenossen.“ Hier zeigt sich allerdings schon gleich die Unkenntnis: Es ist nicht Johannes, sondern Paulus, der das schrieb (Galater 6,10). Wenn Spaemann die Bibelstelle nicht richtig kannte, hätte doch wenigstens die Tagespost-Redaktion einen Faktencheck machen können.

Ähnliche Unkenntnis auch beim AfD-Politiker Berndt, der meint, das „griechische“ Ursprungswort für „Nächster“ bedeutet „Volksgenosse“. Was Berndt meint, trifft für das Alte Testament zu, aber das ist auf Hebräisch geschrieben. Sorry, es gibt kein „griechisches“ Ursprungswort. Sachkenntnis wäre schön gewesen.

Ausländer im Alten Testament

Aber was ist jetzt mit den Aussagen der Bibel? Machen wir einen kleinen Streifzug.

Nächstenliebe ist als Gebot im Alten Testament verankert, haben wir gesehen. Und ja, hier ist das eigene Volk im Fokus. Aber immer werden dabei die „Fremden“ mitgedacht, denen man seine Zuwendung nicht entziehen darf. Das ist nicht zuletzt im unmittelbaren Kontext des Nächstenliebe-Gebots so: 3. Mose 19 ,9-10. Auch im Zusammenhang der Zehn Gebote: 2. Mose 20,10. Auch im Umfeld weiterer Gebote: 2. Mose 22,20; 23,9. Auch in der Botschaft der Propheten: Maleachi 3,5. Begründet ist das ganz hochkarätig, nämlich im Wesen Gottes selbst: „Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung“ (5. Mose 10,18). In all dem wird schlicht vorausgesetzt, dass „Fremde“, Ausländer, im Land Israel leben.

Jesus definiert „Nächster“

Gehen wir ins Neue Testament. Die Definition von Jesus, wer denn mein Nächster sei, ist so klassisch, dass alle christlich sozialisierten Menschen sie schon im Kindergottesdienst lernen. „Und wer ist mein Nächster?“, fragt ein Gesetzeslehrer, und Jesus erzählt das Gleichnis vom Samariter, der dem hilft, der unter die Räuber gefallen ist. Samaritaner, die Andersgläubigen, die religiös Fremden in Israel: So einer handelt im Gleichnis barmherzig und erweist sich als Nächster, über Kultur- und Milieugrenzen hinweg (Lukas 10,29-37). Der Nächste ist hier gerade nicht der Nahe, sondern der Ferne, Fremdartige, über den man zufällig „stolpert“.

„Eskalation der Nächstenliebe“

Auch Papst Franziskus ordnete wenige Monate vor seinem Tod in einem Schreiben an die US-amerikanischen Bischöfe die „Ordnung der Liebe“ dem Samariter-Gleichnis zu: „Die wahre ordo amoris, die gefördert werden muss, entdecken wir, wenn wir beständig über das Gleichnis vom ‚barmherzigen Samariter‘ (vgl. Lk 10,25-37) meditieren, das heißt, wenn wir über die Liebe meditieren, die eine Brüderlichkeit schafft, die ohne Ausnahme für alle offen ist.“ (Vatikan-News).

Und Paulus, der ja schrieb, man solle das Gute zuerst an den „Glaubensgenossen“ tun? Kleiner Seitengedanke: Der Glaubensgenosse ist ja etwas anderes als ein Volksgenosse. Das Reich Gottes und die christliche Kirche sind international übergreifend aufgestellt. Selbst wenn mir nur an Christen läge und ich nur mit ihnen solidarisch wäre, müsste ich demnach mexikanische, serbische, kenianische und pakistanische Jesusnachfolger herzlich aufnehmen.

Neutestamentliche Gedankenketten

Aber Paulus hat – im Zusammenklang mit anderen Brief-Autoren des Neuen Testaments – noch mehr zu sagen. An auffällig vielen Stellen entwerfen sie eine „Eskalation“ der Nächstenliebe. Sie geht bewusst von innen nach außen und ist erst zum Ziel gekommen, wenn man außen angelangt ist. Gönnen wir es uns, diese Stellen hier einzeln aufzuführen (Lutherübersetzung; ich erlaube mir, Pfeile einzuzeichnen):

„Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander → und zu jedermann …“ (1. Thessalonicher 3,12).



„So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben → Tugend und in der Tugend → Erkenntnis und in der Erkenntnis → Mäßigkeit und in der Mäßigkeit → Geduld und in der Geduld → Frömmigkeit und in der Frömmigkeit → Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit → die Liebe [agápē; allgemeine Nächstenliebe]“ (2. Petrus 1,5-7).



„Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander → und für jedermann“ (1. Thessalonicher 5,15).



„Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich seien und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen“ (Titus 3,2). (Anmerkung: Wenn die „Obrigkeit“ bestreitet, man solle barmherzig „gegen alle [!] Menschen“ sein, dann steht das Ende des Verses in Spannung zum Anfang. Im Neuen Testament ist klar, dass die „Obrigkeit“ nicht zu definieren hat, was die „guten Werke“ sind, sondern hier behält sich das Neue Testament die Deutungshoheit vor. Gute Werke gegenüber „allen Menschen“ wären im Konfliktfall also auch gegen die Obrigkeit durchzusetzen.)



„Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König!“ (1. Petrus 2,17). (Anmerkung: Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und die Ehrerweisung gegen den „König“ streichen nicht die erste Aufforderung durch, „jedermann“ zu ehren.)



„Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!“ (Philipper 4,5). (Anmerkung: „Man beachte: ‚allen Menschen‘ soll unsere Güte bekannt werden, also nicht nur den Gesinnungsgenossen, Mitchristen und Angehörigen, sondern auch den Draußenstehenden, Gleichgültigen, ‚allen Menschen‘. Jesu Entschränkung der Liebe auch auf den Feind (Mat.5,43ff.) steht – auch ohne formale Anklänge – deutlich im Hintergrund.“ Gerhard Barth, Der Brief an die Philipper, Seite 73.)

Keine Abschwächung

Die Bewegungsrichtung der Liebe ist eindeutig: Sie fängt innen an, macht aber auf dem Weg nach außen nicht an bestimmten Grenzen halt (etwa an den Grenzen der Familie, der Nation, der Religion) und schwächt sich an diesen Grenzen auch nicht ab, sondern die Liebe setzt ihren Weg ungemindert fort: von innen nach außen, hin zu allen Menschen.

Das ist es, was Jesus will. Das ist es, was das Neue Testament vielfach unterstreicht. Das ist es, was Gott schon in der Hebräischen Bibel dringlich gemacht hat.

Finger weg also bitteschön von biblischen Aussagen, die als Halbwahrheit formuliert und politisch instrumentalisiert werden! Es ist Zeit, Schluss zu machen mit der Nächstenliebe-Lüge!

Dr. Ulrich Wendel war Lehrbeauftragter für Neues Testament, ist Chefredakteur des Magazins Faszination Bibel, Mitherausgeber des Lexikons zur Bibel und Herausgeber verschiedener Bibelausgaben und Studienbibeln.

1 Evangelische Nachrichtenagentur IDEA e.V.; Pressedienst vom 27.10. 2025

2 Mit dem Einstufungsvermerk vom 14.4. 2025 hat der Verfassungsschutz Brandenburg den Landesverband Brandenburg des AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

