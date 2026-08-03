„Lasst den Fußball wieder Fußball sein!“

Exorbitante Ticketpreise, politische Einflussnahme und immer neue Vermarktungsmodelle: Im Fußball muss sich nach Ansicht des EKD-Sportbeauftragten Latzel einiges ändern. Mit FIFA-Chef Infantino geht der Theologe hart ins Gericht.

Angesichts des FIFA-Eklats um einen Investoren-Deal fordert die evangelische Kirche ein Umdenken beim Weltfußballverband und im internationalen Fußball. Der «unsägliche», wiederholte Versuch von FIFA-Chef Gianni Infantino, die Rechte an der Fußball-WM an private Investoren zu verkaufen, gefährde den Fußball, sagte der Sportbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Thorsten Latzel, dem Evangelischen Pressedienst (epd). «Der Fußball steht nicht zum Verkauf.»

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Infantino beugte sich in der Nacht zum Samstag dem massiven weltweiten Druck und ließ seine umstrittenen Pläne fallen. Der europäische Fußballverband UEFA hatte zuvor mit einem Boykott aller FIFA-Turniere gedroht. «Infantinos ganzes Vorgehen vorbei an den zuständigen Gremien und Reden von ‚demokratischen Prozessen‘ widersprechen sich völlig», kritisierte Latzel, der auch leitender Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland ist, das Vorgehen des Sport-Funktionärs. «Infantino entwertet das, worum es im Sport generell geht.» Er sei froh, dass die UEFA und andere Verbände klar reagiert hätten. «Dieser Präsident ist schon lange untragbar.»

Zweckfreiheit, gemeinsame Regeln und Fairness

Die Probleme schätzt Latzel grundlegender ein. Was im Augenblick bei der FIFA ablaufe, sei «ein Sinnbild für einen weiterreichenden Prozess, bei dem korrupte Eliten meinen, sie stünden über den Regeln, könnten alles kaufen und für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren». Der Fußball lebe jedoch wie der Sport insgesamt von Zweckfreiheit, gemeinsamen Regeln und fairem Wettkampf, betonte der Präses der rheinischen Kirche. «Speziell im Fußball erleben wir, wie diese Gedanken in Gefahr sind, wenn zu viel Geld im Spiel ist und politische Machthaber versuchen, sportliche Großereignisse für sich zu instrumentalisieren.»

Latzel kritisierte eine massive Kommerzialisierung auch bei der vor zwei Wochen zu Ende gegangenen WM in den USA, Mexiko und Kanada mit «exorbitanten Ticketpreisen» und Werbe-Unterbrechungen. Wohin das führe, zeige «die absurde Verleihung des sogenannten FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump und die politisch motivierte, regelwidrige Zurücknahme einer Roten Karte».

„Absurde Ablösesummen“

Nach Latzels Einschätzung gibt es «im gesamten Fußball-Betrieb zu viel Geld», für junge Spieler würden absurde Ablösesummen gezahlt. «Viele Fans spüren, dass der Fußball sich immer weiter von seinen Wurzeln entfernt.» Die Verbände müssten neu lernen, dass der Fußball allen gehöre. «Wir müssen gemeinsam dafür eintreten, welchen Sport wir in einer offenen, freien Gesellschaft wollen», fordert der Theologe: einen Fußball, an dem alle Fans teilhaben können und der Menschen Freude macht.

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Der christliche Glaube lehre Bescheidenheit, Demut, Rücksichtnahme und eine Gemeinwohl-Orientierung, «die der individuellen Gier entgegensteht», sagte der evangelische Sportbeauftragte. Auch der Sport könne wesentliche Beiträge zur Gesellschaft leisten durch Freude an Gemeinschaft und durch Werte wie Fairplay, Integration, Leistung und Teamgeist. Das gehe nur ohne kommerzielle oder politische Fremdbestimmung. «Lasst den Fußball wieder Fußball sein», sagte Latzel. «Sport ist für den Menschen da und keine kommerzielle Ware.»

Thorsten Latzel ist Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Seit 2022 ist er zudem EKD-Sportbeauftragter und engagiert sich für den Dialog zwischen Kirche und Sport sowie für Fragen von Fairness, Zusammenhalt und gesellschaftlicher Verantwortung im Sport.

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