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Spieler von Deutschland und Curacao beten nach dem Spiel gemeinsam
Spieler von Deutschland und Curacao beten nach dem Spiel gemeinsam (Foto: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer)

Fußball-WM: Nmecha und Tah beten nach dem Spiel mit Gegnern

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Abpfiff in Houston. Mit 7:1 hatte Deutschland sein WM-Auftaktspiel gegen Curaçao gewonnen. Während die Fans auf den Tribünen jubelten, kam es auf dem Rasen zu einer bemerkenswerten Gebetsrunde.

Felix Nmecha, der das 1:0 für Deutschland erzielt hatte, sein Teamkollege Jonathan Tah und mehrere Spieler aus Curaçao bildeten einen Kreis und beteten gemeinsam. „Wir sind im Spiel Gegner, nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder“, sagte Nmecha später in einem Interview mit der ARD. „Da haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht […]“ Später kommentierte der BVB-Profi Szenen des Spiels in seinem Instagram-Kanal mit den Worten „Thank you Jesus“ („Danke, Jesus“).

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Nmecha macht seine christlichen Überzeugungen regelmäßig öffentlich. Bei der Ankunft des Mannschaftsbusses am Stadion trug der 25-Jährige eine Bibel in der Hand. Nach seinem Tor zum 1:0 für Deutschland kniete der BVB-Profi nieder, zeigte mit seiner rechten Hand Richtung Himmel und legte eine imaginäre Krone ab. Auch in der Mannschaft von Curaçao gibt es zahlreiche bekennende Christen.Im Vorfeld des Turniers kursierten Bilder aus dem Trainingslager, auf denen Spieler gemeinsam beten und singen.

In der Vergangenheit hatten seine christlich geprägten Social-Media-Posts teils Kritik ausgelöst. Einige BVB-Anhänger warfen ihm 2023 vor, sich homophob und queerfeindlich geäußert zu haben. Nmecha wies entsprechende Vorwürfe zurück.

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