Missverständnis: Findet Paulus Sklaverei gut?

Sklaverei war im Römischen Reich weit verbreitet – auch unter Christen. Der Apostel Paulus hat eine überraschende Haltung dazu.

Von Dr. Pieter Lalleman

- Werbung -

Wenn wir verstehen wollen, welche Haltung Paulus zur Frage der Sklaverei einnahm, müssen wir uns zunächst bewusst machen, welchen Platz die ersten Nachfolger von Jesus in der damaligen Gesellschaft hatten. Der christliche Glaube war jahrhundertelang keine anerkannte Religion, und obwohl die Anzahl der Gläubigen schnell wuchs, waren sie zu Paulus’ Zeiten noch eine kleine Minderheit im großen Römischen Reich.

Sie befanden sich folglich nicht in einer Position, in der sie zum Beispiel auf die Abschaffung der Todesstrafe durch Kreuzigung dringen konnten, auch nicht auf die Abschaffung der brutalen Vorstellungen in den Arenen, eine bessere Versorgung von Witwen und Waisen oder die Abschaffung der Sklaverei. Es ist jedoch ein Missverständnis, dass Paulus die Sklaverei nicht kritisierte.

Sklaverei auf römische Art

Die Sklaverei war ein wirtschaftlicher Eckpfeiler des Römischen Reiches. Es gab Millionen von Sklaven, oft auch infolge von Kriegsgefangenschaft oder Armut. Julius Cäsar zum Beispiel machte eine Million Gallier zu Sklaven. Diese Art von Sklaverei war jedoch viel weniger schlimm als die der Schwarzafrikaner im 17. bis 19. Jahrhundert und beruhte nicht auf „Rasse“-Unterschieden.

Es wurden auch viele Sklaven freigelassen, vermutlich etwa eine halbe Million pro Jahr. Viele Sklaven arbeiteten als Kinderbetreuer oder -erzieher, Lehrer, Ärzte, Architekten und Künstler. Dennoch sah man natürlich auf Sklaven herab, und darum ist es bemerkenswert, dass Paulus sich nicht schämt, sich selbst einen Sklaven zu nennen (zum Beispiel in Römer 1,1 und 2. Korinther 4,5).

- Werbung -

Und er schreibt sogar, dass Jesus Christus „einem Sklaven gleich“ wurde (Philipper 2,7). So etwas würde man über einen römischen Senator oder einen adligen Sadduzäer auf keinen Fall sagen. Hier sieht man, dass der Glaube an Jesus zu einer Umkehr von Werten führt. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass der christliche Glaube auch deshalb für Sklaven anziehend war.

Zwischen den Zeilen radikal

In 1. Korinther 7,21-24 erwartet Paulus von Gläubigen, die Sklaven sind, dass sie ihre Situation annehmen und das Beste daraus machen sollen. Aber er gibt auch den Rat, dass ein Sklave, der freigelassen werden kann, diese Möglichkeit nutzen soll. Seine Bemerkungen in Vers 22 bringen eine radikale Umkehr von Werten zum Ausdruck.

Paulus meint, dass ein christlicher Sklave eigentlich frei ist und dass ein freier Mann, der gläubig ist, ein Sklave von Christus ist. Paulus kann Menschen nicht aus ihrer Sklaverei befreien, aber er erklärt sehr wohl, dass ihr Status in der Gemeinde davon nicht abhängt. In der Gemeinde gibt es keine Unterteilung in Sklaven und Freie, dort sind alle Menschen gleich. Diesen Gedanken bringt Paulus hier zwischen den Zeilen zum Ausdruck, und darum lesen wir schnell darüber hinweg und übersehen, wie radikal er eigentlich ist.

In Galater 3,26-28 ist Paulus viel deutlicher: „Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich – ihr seid eins in Jesus Christus.“

- Werbung -

Sehr deutlich ist Paulus auch in seinem Brief an Philemon, den Besitzer des Sklaven Onesimus. Er erklärt Philemon, dass ihm Onesimus sehr viel bedeutet (Vers 12) und dass dieser Sklave „ein geliebter Bruder“ ist (Vers 16). Paulus möchte daher, dass Philemon Onesimus genauso herzlich aufnimmt, wie er Paulus aufnehmen würde (Vers 17).

Und dann gibt es noch die Anweisungen, die Paulus in Epheser 6,5-9 (und Kolosser 3,22–4,1) gibt. Sind sie nicht viel verschwommener und schwächer? Nein, das ist ein Missverständnis, denn nach Epheser 6,9 müssen Sklavenhalter ihre Sklaven ebenso behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollen; auch das ist also wieder eine radikale Anordnung!

Die scheinbar vage Bemerkung, die Paulus in diesem Vers macht, nämlich, dass es bei Gott „kein Ansehen der Person gibt“, bedeutet ja, dass in Gottes Augen Sklave und Herr auf einer Stufe stehen! Es handelt sich also um eine Wiederholung der Aussage in Galater 3,26-28. Damit höhlt der Apostel die Sklaverei von innen aus.

Was die Kirchen hätten sehen sollen

Nach den Maßstäben von Paulus gibt es in der christlichen Gemeinde keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien mehr. Auf die Situation außerhalb der Gemeinde hatte er keinen Einfluss, wie ich weiter oben schon geschrieben habe.

Doch als immer mehr Menschen zu Christen wurden und das Christentum sogar zur Staatsreligion wurde, hätten die Briefe von Paulus schließlich dazu führen müssen, dass dem ganzen System der Sklaverei der Boden entzogen wurde. Man versteht im Nachhinein nicht, welche Missverständnisse die (Staats-)Kirchen dazu veranlassten, die Sklaverei bis ins 19. Jahrhundert hinein aufrechtzuerhalten und sogar selbst davon zu profitieren.

Gleichstellung für Frauen

In einem Kapitel, aus dem ich gerade zitiert habe, 1. Korinther 7, nennt Paulus auch Regeln, die die Position der Frau in der Ehe enorm gestärkt haben (Verse 1-10) – oder hätten stärken können, wenn sie besser gelesen worden wären. Die Richtlinien, die Paulus für die Ehe aufstellt, waren revolutionär, aber sie wurden meist missverstanden, weil die ganze Aufmerksamkeit sich auf etwas anderes richtete: Paulus schreibt hier nämlich auch davon, dass er persönlich dem Unverheiratet-Sein den Vorzug gibt.

In Vers 2 verbietet der Apostel Verheirateten, sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe zu haben – etwas, das in der römischen Welt für Männer normal war. Paulus beschränkt dadurch die Freiheit der männlichen Jesusjünger empfindlich zugunsten ihrer Frauen. In den Versen 3-4 bestimmt er darüber hinaus, dass Mann und Frau im Schlafzimmer gleich viel zu sagen haben. Christliche Männer mit heidnischem Hintergrund werden hier ebenfalls ihren Ohren nicht getraut haben, denn bei den Römern hatten Frauen in dieser Hinsicht keinerlei Rechte: Frauen waren den Wünschen und Befehlen ihrer Ehemänner ausgeliefert.

In späteren Zeiten – und beinah bis zum heutigen Tag – haben viele Leser missverstanden (oder nicht umgesetzt), was Paulus hier schreibt, weil es im direkten Gegensatz zu dem steht, was Männer in einer patriarchalen Gesellschaft normal finden. Paulus gibt den Frauen hier einen vollwertigen Status, der zur damaligen Zeit einzigartig war. Die Bibel ist frauenfeindlich? Auch das ist ein Missverständnis.

Dr. Pieter Lalleman war Dozent für Neues Testament am Spurgeon’s College, London, ist Herausgeber der Europäischen Theologischen Zeitschrift und lebt jetzt in Zwolle, Niederlande. Übersetzung: Martina Merckel-Braun