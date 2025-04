Pastorin stellt Tanzverbot am Karfreitag infrage

Die evangelische Pastorin und Influencerin Ina Jäckel hält ein staatlich verordnetes Tanzverbot nicht unbedingt für nötig, um den Karfreitag zu schützen. Ihr Vorschlag: „weniger vorschreiben und mehr einladen.“

«Ich wünsche mir keine Party am Karfreitag», sagte die Theologin und Fernsehmoderatorin Ina Jäckel, deren Beiträge auf Instagram mehr als 30.000 Menschen erreichen. «Aber ich finde, dass es diesem Tag guttun würde, wenn wir weniger vorschreiben und mehr einladen.»

Gegenseitiger Respekt entstehe aus Begegnung und Verständnis und nicht aus Gesetzestexten, betonte Jäckel. Für viele Christinnen und Christen sei der Karfreitag ein Tag der Stille, der Trauer und inneren Einkehr. «Gleichzeitig erleben wir, dass immer weniger Menschen diese Tradition bewusst mitvollziehen.» Deshalb sei die Frage verständlich, ob ein gesetzliches Tanzverbot der richtige Weg sei, um diesen Tag zu schützen.

„Kein Stimmungskiller“

Für viele sei Karfreitag einfach ein Feiertag und die religiöse Bedeutung vielleicht nicht so klar, vermutet die Pastorin, die auch die TV-Sendung «Dingenskirchen» im Nordddeutschen Rundfunk (NDR) moderiert. Dass einige Menschen den Wunsch hätten, den Tag zum Beispiel mit Musik und Tanzen zu füllen, sei nachvollziehbar. Gleichzeitig sei der Tag für viele Menschen christlichen Glaubens als Tag der Stille ein zentrales Datum. «Das soll ja kein Stimmungskiller sein, es geht eher um eine gelebte Glaubenstradition.»

Auch ihr eigenes Leben mit vier Kindern stehe an diesem Tag nicht still, sagte Jäckel. Sie selbst spüre daher die Ambivalenz. «Vielleicht sollten wir mehr darüber sprechen, wie wir die Tiefe dieses Tages erfahrbar und nicht nur rechtlich abgrenzen können.»

An den sogenannten stillen Tagen wie dem Karfreitag oder dem Volkstrauertag besteht in allen Bundesländern ein Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen. Im Hintergrund steht die Auffassung, dass Tanz und Ausgelassenheit an solchen «stillen Feiertagen» aus Gründen der Moral, Religion oder Tradition unangemessen sind. Untersagt sind dann auch andere laute öffentliche Veranstaltungen, die über den «Schank- und Speisebetrieb hinausgehen», etwa Sportveranstaltungen, Märkte, Pferderennen, Umzüge oder Volksfeste.