Vesperkirche Stuttgart: „Ein Wunderraum für alle“

Sieben Wochen Wärme, Begegnung und Hilfe: Die Vesperkirche Stuttgart geht zu Ende – mit einem ganz besonderen Dankeschön.

Am 7. März endet mit einem Gottesdienst offiziell die 32. „Vesperkirchen-Saison“ in Stuttgart. Der Kirchenkreis Stuttgart hat bereits jetzt eine Bilanz veröffentlicht. Rund 900 Ehrenamtliche leisteten in sieben Wochen etwa 13.000 Stunden Arbeit. Zwischen 700 und 800 Essen wurden demnach täglich ausgegeben. 100.000 Tassen und 14.500 Brottüten wurden gefüllt. Neben Mahlzeiten und Begegnung bot die Vesperkirche dank zahlreicher Projektpartner auch medizinische Beratung, Fußpflege, Frisörangebote, Tierimpfungen, Seelsorge, Gottesdienste und ein Kulturprogramm.

„Mein großer Dank gilt Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann, deren letzte Vesperkirchen-Saison dies ist. [Sie hat] die Vesperkirche Stuttgart mit Liebe und hohem persönlichen Engagement gelebt und sich unermüdlich als Fürsprecherin für Menschen eingesetzt, denen nicht zugehört wird“, sagte Stuttgarts Prälatin Gabriele Arnold. Ehrmann selbst betonte: „Freundschaften und ein guter Austausch untereinander prägten diese Vesperkirchensaison. Aber es wurde auch sichtbar, dass wir in unserer Gesellschaft, in Stuttgart, ein Armutsproblem haben. Davon betroffen sind vor allem Rentnerinnen und Rentner sowie arbeitslose Menschen.“

Auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker unterstützten die Aktion in diesem Jahr vor Ort, darunter Cem Özdemir, Manuel Hagel und Oberbürgermeister Frank Nopper.

