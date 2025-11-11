Gegen Armut: Promis verteilen Suppe an Passanten

Immer mehr Menschen sind auf kostenlose Mahlzeiten der Tafeln angewiesen. Eine kirchliche Suppenaktion in zehn Städten Mitteldeutschlands soll helfen – und Aufmerksamkeit schaffen.

Mit einer Suppenaktion unter dem Motto „Einmal Essen macht zweimal satt“ eröffnen die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Diakonie Mitteldeutschland ihre diesjährige Spendenkampagne. Ab dem 14. November werden in zehn Städten in Thüringen und Sachsen-Anhalt prominente Persönlichkeiten Suppe an Passanten und Gäste verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Preis pro Portion beträgt 3,50 Euro – mit der Bitte, denselben Betrag zusätzlich als Spende zu geben. Die Einnahmen fließen in kirchlich-diakonische Hilfsangebote für Menschen in Not.

„Die Unterstützung ist dringend nötig“, betont Christoph Stolte, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland. „Politisch wird der Rückbau des Sozialstaates gefordert. An vielen Stellen werden soziale Förderungen schon heute reduziert und immer mehr Menschen müssen die Tafeln nutzen […] So umfangreiche Kürzungen habe ich persönlich noch nicht erlebt. Die Leittragenden sind Menschen, die es ohnehin schon schwer haben: Alleinerziehende, Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen, Kranke und alte Menschen mit niedrigen Renten.“

Der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer wird in Magdeburg Suppe verteilen. „Unsere kirchlich-diakonischen Tafeln, Wärmestuben und Begegnungsstätten unterstützen täglich mehr als 3.000 Menschen“, sagte er. „Die Tendenz ist steigend.“

Parallel zur Suppenaktion beginnt am 14. November die traditionelle Straßensammlung in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ehrenamtliche sammeln bis zum 26. November Spenden für die Soziale Arbeit. Die Spenden fließen in das Programm „Hilfe vor Ort“, das Einrichtungen wie Tafeln und Besuchsdienste unterstützt. Im Vorjahr kamen rund 200.000 Euro zusammen.

