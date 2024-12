„Weihnachten im Schuhkarton“ beschenkt mehr als 290.000 Kinder

Mehr als 290.000 Pakete hat die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in diesem Jahr aus dem deutschsprachigen Raum an bedürftige Kinder verschickt. Die Geschenke sollen an Gottes Liebe erinnern.

In diesem Jahr können sich 292.667 Kinder in 15 osteuropäischen Ländern über ein Geschenkpaket aus dem deutschsprachigen Raum freuen, berichtet die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Die Päckchen wurden in den vergangenen Monaten in Kirchengemeinden, Schulen, Kitas, Unternehmen, Vereinen oder im Kreise der Familie für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton gefüllt und an verschiedenen Abgabestationen gesammelt. Zahlreiche Ehrenamtliche kontrollierten und bereiteten sie für den Versand vor.

- Werbung -

Die Geschenkpakete seien derzeit auf dem Weg zu den Kindern, heißt es. Sie leben in Bulgarien, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei, Ukraine, Ungarn und Belarus. Aufgrund der hohen Zahl der Schuhkartons können zusätzlich zwei LKW nach Moldawien fahren. Vor Ort werden die Geschenke von Gemeinden verschiedener Konfessionen im Rahmen von Weihnachtsfeiern verteilt.

Jeder Schuhkarton sei ein Geschenk der Hoffnung. Gefüllt mit Spielzeug, Schulmaterialien und weiteren liebevoll ausgewählten Überraschungen, soll er die Botschaft überbringen: Du bist geliebt – von den Menschen und von Gott.

Weiterlesen: