Deutsche spenden weniger

2025 haben deutlich weniger Menschen in Deutschland Geld gespendet. Der durchschnittliche Betrag pro Spende erreichte dagegen einen neuen Höchststand.

Die Deutschen haben im Jahr 2025 insgesamt 4,6 Milliarden Euro gespendet. Das sind neun Prozent weniger als im Jahr davor, wie der Deutsche Spendenrat und das Umfrageportal YouGov in ihrer „Bilanz des Helfens“ mitteilten. Der durchschnittliche Betrag pro Spende ist allerdings gestiegen: von 43 Euro (2024) auf 46 Euro (2025) – ein neuer Rekordwert. Insgesamt hätten 15,8 Millionen Menschen gespendet (2024: 16,6 Millionen), davon waren 58 Prozent über 60 Jahre alt, heißt es.

„In wirtschaftlich und gesellschaftlich unsicheren Zeiten wägen die Menschen ihre Entscheidungen sorgfältiger ab“, erklärt Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Spendenrates. „Doch wenn sie helfen, dann tun sie es mit Überzeugung und mit Substanz.“

Die Adventszeit bleibt laut Spendenrat weiterhin die Zeit, in der die Menschen am meisten Geld für wohltätige Zwecke geben. Rund um Weihnachten kämen 24 Prozent der Gesamtsumme des Jahres zusammen. Eine weitere Erkenntnis: Immer mehr Menschen mittleren Alters (40 bis 49 Jahre) seien bereit, gemeinnützige Vereine finanziell zu unterstützen. Zudem wären regionale Unterschiede noch immer sehr deutlich, heißt es in der Pressemitteilung. 35 Prozent der Spenden flössen in lokale Projekte. Damit bestätige sich, dass Menschen bereit sind, mehr zu geben, wenn sie die positiven Auswirkungen ihrer Spende selbst sehen können.

