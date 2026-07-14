Digitale Verbreitung der Bibel steigt

Seit Gründung des Weltverbands der Bibelgesellschaften im Jahr 1946 hat dieser 25 Milliarden Schriften verbreitet. Im Jahr 2025 ist vor allem die Nutzung von Bibel-Apps gestiegen.

Der Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) hat seine Statistik zur weltweiten Bibelverbreitung 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 148,3 Millionen gedruckte biblische Schriften verbreitet worden, darunter 22,4 Millionen vollständige Bibeln und zehn Millionen Neue Testamente, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft am Montag in Stuttgart mit. Seit Gründung des Weltverbands im Jahr 1946 seien insgesamt 25 Milliarden Schriften verbreitet worden.

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Digitale Bibeln und Bibeltexte der Bibelgesellschaften wurden den Angaben zufolge 2025 insgesamt 26,4 Millionen Mal heruntergeladen, 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark stieg danach die Nutzung der Bibel-Apps: 32,2 Milliarden Kapitelaufrufe bedeuten ein Wachstum von 13,8 Prozent. Zusätzlich wurden Bibelübersetzungen 1,4 Milliarden Mal als Audiofassung abgerufen (+2,6 Prozent).

Tatsächliche Verbreitung noch höher

In Mittel- und Südamerika war die Verbreitung mit fast 7,5 Millionen Bibeln laut Weltverband am höchsten. Es folgten Asien (6,4 Millionen) und Afrika (6 Millionen). Die meisten Bibeln wurden auf Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Mandarin und Indonesisch verbreitet. Zusammen repräsentierten die zehn meistverbreiteten Sprachen 69 Prozent der weltweiten Vollbibelverbreitung. Die Statistik berücksichtigt nur die Zahlen von Verlagen und Organisationen, die dem Weltverband angehören, darunter 160 nationale Bibelgesellschaften. Die tatsächliche Verbreitung ist also nochmals höher.

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