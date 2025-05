Berliner Segensbüro startet Hochzeitssommer

Lust auf eine Trauung hoch oben im Kirchturm? Das Segensbüro der Berliner Kirche startet seinen Hochzeitssommer mit besonderen Angeboten.

Frisch verliebte ebenso wie lange miteinander verbundene Paare können in den kommenden Monaten beim Berliner Hochzeitssommer ihre Liebe durch einen kirchlichen Segen bekräftigen. Den Auftakt macht das kirchliche Berliner Segensbüro am 25. Mai in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wie der evangelische Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf am Freitag mitteilte. Das Angebot richtet sich an verheiratete und unverheiratete Paare.

Bis September würden Segenshochzeiten in insgesamt sieben Kirchen angeboten, hieß es. Paare könnten sich dazu anmelden oder spontan vorbeikommen. Die Teilnahme sei unbürokratisch und kostenfrei. Eine Kirchenzugehörigkeit werde nicht vorausgesetzt. Wer bereits standesamtlich verheiratet und Kirchenmitglied ist, könne sich auch ganz offiziell kirchlich trauen lassen.

Zum Auftakt des Hochzeitssommers gibt es ein besonderes Angebot: Paare könnten sich in einem historischen Bus von 1965 während der Fahrt über den Kurfürstendamm segnen lassen, sagte Pfarrerin Johanna Friese vom Segensbüro. Friese sagte, Segenshochzeiten seien gefragt. Viele Paare suchten eine Alternative zur traditionellen kirchlichen Trauung und Hochzeit im großen Stil.