Bielefeld: Jugendkirche Luca droht die Schließung

Die Jugendkirche Luca ist für viele junge Menschen in Bielefeld ein zweites Zuhause. Falls kein neues Gebäude gefunden wird, droht die Schließung.

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Wie der WDR berichtet, soll die Jugendkirche Luca in Bielefeld im Herbst geschlossen werden. Das Gebäude, das der Evangelische Kirchenkreis anmietet, sei stark renovierungsbedürftig, heißt es. Vor allem der Austausch der Heizung verursache Kosten, die der Kirchenkreis nicht tragen könne. Sobald es wieder kälter werde, soll der Standort daher aufgegeben werden.

Für das Luca-Team aus mehr als 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die Nachricht ein schwerer Schlag. Die Kirche gilt seit Jahren als zentraler Treffpunkt für die Jugendarbeit in Bielefeld. „Diese Kirche ist super, weil wir sie alleine nutzen können“, sagt Christina Krebs, die seit neun Jahren dabei ist. Das große selbstorganisierte „Konfi‑Festival“ mit rund 350 Teilnehmenden findet am Samstag wohl zum letzten Mal dort statt.

Während die Ehrenamtlichen die Kommunikation seitens des Kirchenkreises kritisieren, betont der Evangelische Kirchenkreis, dass die Jugendarbeit weitergeführt werden soll und die Jugendlichen in die Neuorientierung eingebunden seien. „Ihre Lebenswelt ist maßgeblich“, so Sprecher Jens Sommerkamp. Bei einem Gespräch während der WDR‑Dreharbeiten fühlten sich die Ehrenamtlichen erstmals ernsthaft gehört, heißt es. Nun soll gemeinsam ein neuer Standort in der Innenstadt gesucht werden.